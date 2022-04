Von Oliver Hochkeppel

Es war nur eine Frage der Zeit, bis die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart ins Zentrum einer Kontroverse rückte. Denn die in ihrer Radikalität einzigartige Provokation ist seit ihren Bühnen-Anfängen vor sieben Jahren Programm. Dafür hat die 29-Jährige aus Leoben, die in Paris und Berlin Germanistik und Slawistik studierte, kurz in London Französisch unterrichtete und inzwischen in Leipzig lebt, eine einzigartige Kunstfigur erschaffen: Eine extravagante, maliziöse, gnadenlos selbstverliebte Dandy-Dame wie aus den Zwanzigerjahren, die den Tabubruch sucht wie keine vor ihr. Eine glamouröse Anwältin des Teufels - nicht zufällig befasste sich ihre Masterarbeit mit der "Figur des Teufels in der deutschsprachigen Literatur" - schwadroniert da über die Vorzüge des Kannibalismus oder abseitiger Sexualpraktiken und treibt Klischees über Nationalitäten, Ethnien, Geschlechter oder Religionen auf die Spitze. Und das alles mit einer verstörenden sprachlichen wie darstellerischen Finesse.

Man musste dementsprechend nicht allzu lange warten, bis Eckhart missverstanden und gezielt für gesellschaftskritische Scharmützel instrumentalisiert wurde - nimmt doch parallel zur wachsenden Bösartigkeit und Polarisierung des gesellschaftlichen Diskurses das Ironie-Verständnis und das Basis-Wissen selbsternannter Humor- und Kulturkritiker über eigentliches und uneigentliches Sprechen oder den Unterschied zwischen Rolle und Person dramatisch ab. Insbesondere Eckharts erster Roman "Omama" geriet vielen, weil hier die Kunstfigur der Erzählerin nicht direkt sichtbar ist, in den falschen Hals. Vielleicht hilft es zum besseren Verständnis, dass Eckhart nach mehrfachen Mutterschafts- und Corona-Verschiebungen ihr Buch jetzt endlich live im Theater Leo17 präsentiert (derweil schon ihr nächster Roman "Boum" für August angekündigt ist). Und im Anschluss die "ungenierte Sonderausgabe", also eine aktualisierte Fassung, ihres preisgekrönten Programms "Die Vorzüge des Lasters" spielt. Neben den rabenschwarzen Betrachtungen zum deutsch-österreichischen Verhältnis, zu Pädophilie, Sex im Alter, Inzest oder Transsexualität geht es nun auch um häusliche Gewalt im Homeoffice oder Corona-Tote. Alles so allzumenschlich auf die Spitze getrieben und durch ihre Figur invertiert, dass man eben erst nachdenken muss, um den tief feministischen und humanistischen Charakter ihrer Satire zu erkennen.

Lisa Eckhart, So., 1. Mai, Buchpräsentation 14.30 Uhr, Programm 19.30 Uhr, Theater Leo17, Leopoldstraße 17, info@lustspielhaus.de