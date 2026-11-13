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Kunst und KriegKlassische Musik für verwundete Soldaten

Lesezeit: 5 Min.

Die deutsch-georgische Geigerin Lisa Batiashvili in Lwiw, im Mai 2026.
Die deutsch-georgische Geigerin Lisa Batiashvili in Lwiw, im Mai 2026.
Foto: Concept Art

Lisa Batiashvili spielte im ukrainischen Lwiw, unter anderem im Krankenhaus. Warum die deutsch-georgische Geigerin dorthin fuhr, was sie erlebt hat und was sie daraus für Künstler ableitet.

Interview von Paul Schäufele

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Für die Geigerin Lisa Batiashvili ist Musik nicht nur Musik. Schon als Kind spielte sie georgische Werke, um für die Identität ihrer Heimat einzustehen. Später wurde sie mit musikalischen Protesten gegen Russlands Angriffspolitik zu einer politischen Stimme. Im Gespräch erzählt sie, warum Künstler Haltung zeigen müssen, was sie in der Ukraine erlebt hat und worauf sie sich bei ihrem Konzert mit dem Budapest Festival Orchestra in der Isarphilharmonie am Dienstag, 17. November, am meisten freut.

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SZ PlusVon Jutta Czeguhn

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