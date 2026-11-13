Lisa Batiashvili spielte im ukrainischen Lwiw, unter anderem im Krankenhaus. Warum die deutsch-georgische Geigerin dorthin fuhr, was sie erlebt hat und was sie daraus für Künstler ableitet.

Für die Geigerin Lisa Batiashvili ist Musik nicht nur Musik. Schon als Kind spielte sie georgische Werke, um für die Identität ihrer Heimat einzustehen. Später wurde sie mit musikalischen Protesten gegen Russlands Angriffspolitik zu einer politischen Stimme. Im Gespräch erzählt sie, warum Künstler Haltung zeigen müssen, was sie in der Ukraine erlebt hat und worauf sie sich bei ihrem Konzert mit dem Budapest Festival Orchestra in der Isarphilharmonie am Dienstag, 17. November, am meisten freut.