SZ Gute WerkeEin Löwenherz für arme Menschen

Lesezeit: 3 Min.

Bitte einmal genau hinschauen. Der Adventskalender des Lions Club München-Pullach birgt nicht nur kleine, lustige Überraschungen, sondern vielleicht auch die richtige Losnummer. (Foto: Lions Club München-Pullach)
  • Der Lions Club München-Pullach verkauft 4600 limitierte Adventskalender mit einem Motiv von Cartoonist Peter Gayman und spendet 39 000 Euro an SZ Gute Werke.
  • Jeder Kalender dient als Los für 374 wertvolle Preise, Hauptgewinn ist ein einwöchiger Aufenthalt im Hotel Post in Lech am Arlberg.
  • Gewinner können ihre Preise zwischen dem 7. und 31. Januar 2026 in der Zahnarztpraxis Dr. Gisela Lange in der Kaufingerstraße in München abholen.
Die Adventskalender voller attraktiver Preise vom Lions Club München-Pullach sind traditionell ein Hauptgewinn für SZ Gute Werke. Und vielleicht auch für die Käufer, denn jeder Kalender dient als Los. Hier sind die Gewinnzahlen.

Von Karin Kampwerth

Gewonnen hat eigentlich schon, wer einen der auf die Anzahl von 4600 limitierten Adventskalender des Lions Club München-Pullach erstehen konnte. Denn in diesem Jahr haben die Mitglieder den Künstler Peter Gayman für das Motiv des Kalenders gewinnen können. Der bekannte Cartoonist zauberte mit seinem typischen humorvollen Strich eine wundervolle Winterlandschaft auf den Münchner Marienplatz. Ein Bild, das man sich gerne in einem Rahmen aufbewahrt – als adventliche Dekoration für das kommende Jahr.

Zuvor sollte man aber unbedingt auf die auf dem Kalender aufgedruckte Losnummer schauen, denn diese könnte die Gewinnzahl für einen von 374 wertvollen Preisen sein. Diese wurden wieder von den so zahlreichen, zuverlässigen Sponsoren gestiftet, darunter die Hotels Kempinski Vier Jahreszeiten und Bayerischer Hof, das Kaufhaus Beck oder die Firma Lodenfrey.  wurden, die die wohltätige Aktion des Lions Club begleiten.

Seit inzwischen 22 Jahren steht das Lions-Hilfswerk an der Seite von SZ Gute Werke, um Menschen in München und der Region zu unterstützen, die durch einen Schicksalsschlag in Armut geraten sind. Traditionell geht die Hälfte aus dem Verkaufserlös, dieses Jahr sind das 39 000 Euro, an SZ Gute Werke. Die andere Hälfte erhält die Kindertafel Glockenbach e.V.

Hauptpreis ist auch heuer wieder ein einwöchiger Aufenthalt für zwei Personen in einer Suite inklusive Halbpension im Hotel Post in Lech am Arlberg. Weitere Preise sind Hotelübernachtungen, eine Vielzahl von Restaurantgutscheinen, Jahreskarten für den Münchner Tierpark, IT Equipment und Service, Wellness und Schönheit, Kulturelles und Lehrreiches, Sport und Spaß, Musik und Wein, und noch viele weitere kulinarische oder oft auch wertvolle Einkaufsgutscheine der lokalen Einzelhändler.Die Gewinner können die Preise wieder zwischen dem 7. und dem 31. Januar 2026 in der Zahnarztpraxis Dr. Gisela Lange, Kaufingerstraße 12, München, abholen. Geöffnet ist die Praxis von Dienstag bis Donnerstag von 15 bis 18 Uhr und Freitag von 9 bis 13 Uhr. Nach dieser Frist verfallen die Preise zugunsten des Spendenzwecks.

Die Gewinnzahlen

3, 6, 7, 27, 29, 31, 54, 80, 93, 103, 119, 124, 130, 133, 159, 162, 164, 200, 218, 225, 228, 238, 255, 261, 268, 295, 306, 312, 318, 333, 341, 348, 353, 364, 385, 389, 402, 412, 438, 439, 453, 455, 458, 498, 504, 511, 518, 529, 534, 545, 551, 571, 602, 612, 617, 629, 645, 669, 671, 698, 735, 741, 749, 781, 782, 793, 800, 807, 808, 852, 869, 876, 885, 893, 904, 925, 935, 942, 957, 970, 973, 978, 988, 1011, 1018, 1031, 1032, 1044, 1046, 1059, 1085, 1096, 1105, 1108, 1127, 1147, 1155, 1162, 1163, 1178, 1199, 1211, 1222, 1268, 1283, 1290, 1329, 1333, 1347, 1387, 1417, 1420, 1432, 1459, 1469, 1476, 1484, 1497, 1498, 1518, 1542, 1548, 1560, 1572, 1587, 1607, 1642, 1654, 1655, 1658, 1663, 1665, 1690, 1694, 1707, 1736, 1753, 1790, 1804, 1819, 1842, 1843, 1873, 1897, 1906, 1909, 1939, 1943, 1957, 1958, 1971, 2001, 2016, 2024, 2031, 2041, 2060, 2067, 2083, 2091, 2126, 2130, 2131, 2146, 2153, 2176, 2206, 2225, 2232, 2237, 2241, 2263, 2279, 2296, 2326, 2327, 2353, 2362, 2367, 2381, 2385, 2408, 2413, 2427, 2453, 2468, 2469, 2472, 2481, 2496, 2513, 2526, 2543, 2551, 2560, 2561, 2580, 2587, 2589, 2608, 2611, 2612, 2616, 2623, 2632, 2635, 2653, 2683, 2739, 2749, 2751, 2763, 2775, 2782, 2807, 2811, 2821, 2900, 2916, 2922, 2932, 2938, 2940, 2976, 2983, 2991, 3004, 3008, 3014, 3019, 3042, 3061, 3080, 3086, 3119, 3125, 3135, 3138, 3149, 3150, 3156, 3174, 3199, 3201, 3208, 3209, 3212, 3214, 3215, 3232, 3235, 3237, 3239, 3247, 3258, 3266, 3286, 3290, 3295, 3314, 3321, 3337, 3338, 3339, 3340, 3349, 3375, 3388, 3410, 3411, 3425, 3427, 3454, 3457, 3462, 3474, 3486, 3497, 3506, 3508, 3558, 3566, 3574, 3584, 3612, 3616, 3622, 3627, 3628, 3640, 3650, 3651, 3652, 3655, 3666, 3668, 3673, 3677, 3682, 3724, 3746, 3757, 3797, 3806, 3819, 3828, 3833, 3850, 3887, 3897, 3908, 3909, 3938, 3948, 3957, 3959, 3967, 3976, 3977, 3981, 3987, 4002, 4030, 4037, 4042, 4052, 4065, 4083, 4085, 4091, 4095, 4097, 4102, 4105, 4120, 4132, 4136, 4147, 4177, 4186, 4194, 4212, 4226, 4232, 4240, 4242, 4256, 4264, 4281, 4303, 4312, 4319, 4326, 4333, 4342, 4366, 4376, 4404, 4407, 4408, 4425, 4431, 4436, 4440, 4466, 4470, 4475, 4476, 4506, 4532, 4558, 4565, 4578, 4598(Alle Losnummern und die dazugehörigen Preise können auch unter www.lions-pullach.de eingesehen werden)

