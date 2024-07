In München wird am runden Geburtstag Lion Feuchtwangers ein Platz eingeweiht – und es ist noch einiges mehr an Programm im Jubiläumsjahr zu erwarten, wie die Schriftstellerin Tanja Kinkel erzählt. Sie kennt sich als Präsidentin der Internationalen Feuchtwanger-Gesellschaft bestens in Biografie und Werk aus.

Von Antje Weber

„Das einzige Mittel, die Welt zu verändern, ist, sie zu erklären.“ Diesen Satz des Schriftstellers Lion Feuchtwanger (1884-1958) wird man den Juli über in München an Litfaßsäulen und in der U-Bahn lesen können. Und auch dieses Zitat: „Ich glaube an gut beschriebenes Papier mehr als an Maschinengewehre.“