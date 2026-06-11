„Linkin Park“ sind zurück in der Münchner Arena, wo sie vor einem Jahr eine Show-Einlage beim Champions-League-Finale spielten. Dabei ist eine der weltweit erfolgreichsten Bands eine Allianz mit einem der weltweit erfolgreichsten Fußball-Klubs eingegangen.

Das Pärchen musste ein wenig suchen. Nicht beim ersten Fan-Shop-Lastwagen gleich nach der U-Bahn-Station wurden die beiden fündig, sondern weiter oben bei einem von mehreren Merchandise-Containern näher am Eingang der Allianz-Arena. Nur hier entdeckten Simon und Ramona aus Augsburg es in der Auslage zwischen all den anderen „From Zero“-Tour-Andenken: das nur für die beiden München-Konzerte bedruckte Trikot, eine exklusive Partnerschaft der Band mit dem Fußballverein von hier. Nicht irgendeine Band aus Kalifornien, nicht irgendein örtlicher Verein: der FC Bayern München tut sich für das Shirt (und eine Kappe und einen Schal) mit Linkin Park zusammen.