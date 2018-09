6. September 2018, 18:45 Uhr Linien 3, 4 und 6 U-Bahn-Rolltreppen werden saniert

An den U-Bahnhöfen Marienplatz und Böhmerwaldplatz erneuern beziehungsweise reparieren die Stadtwerke von diesem Montag an Rolltreppen. Am Marienplatz stehen bis 14. September nur noch die Rolltreppen zu Gleis 2 (U3/U6 Richtung Sendlinger Tor) zur Verfügung. Fahrgäste können auch die beiden Aufzüge sowie eine Festtreppe mit direktem Zugang zu allen Ebenen nutzen. Der Umweg wird im Sperrengeschoss und am Bahnsteig beschildert. Am U4-Bahnhof Böhmerwaldplatz wird die Rolltreppe Nummer vier bis Anfang Oktober erneuert, die Rolltreppe Nummer fünf von 22. Oktober bis Mitte November. Einen genauen Lageplan der Rolltreppen gibt es im Internet unter mvg-zoom.de. Über den Betriebszustand der Rolltreppen und Aufzüge können sich Fahrgäste zudem im Rahmen der Fahrplanauskunft auf der Website mvg.de und in der App "MVG Fahrinfo München" informieren.