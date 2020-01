Die S-Bahn streicht mehrere Taktverstärker auf den Linien S3 und S8. Die zusätzlichen Züge für den Berufsverkehrs standen erst seit Dienstag wieder im Fahrplan und entfallen nun doch, da mehrere Fahrzeuge beschädigt sind. Das liegt zum einen an den Folgen eines Rangierunfalls im Werk Steinhausen im Dezember. Zum anderen habe ein vermutlich in die Gleise geworfenes Signalschild mehrere Waggons lädiert, die aufwändig untersucht und teilweise repariert werden müssten, so die Bahn.