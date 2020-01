Der Bezirksausschuss Bogenhausen und der Fahrgastverband Pro Bahn fordern die Maßnahme schon länger; nun hat auch die CSU im Rathaus die Idee aufgegriffen, die Trambahn nach Berg am Laim (derzeit Linie 19) über die dort bestehende Endhaltestelle hinaus zu verlängern - und zwar gleich bis zum S-Bahnhof Riem. Durch die Verlängerung könnten über eine entsprechende Wegführung sowohl die Hotels an der Kronstadter Straße als auch das Gewerbegebiet Moosfeld sowie eine mögliche künftige Wohnbebauung dort attraktiv angeschlossen werden. Münchens Pro-Bahn-Sprecher Andreas Barth hatte eine Verlängerung im Dezember als "sinnvolles und überschaubares Projekt" bezeichnet, das "auch ohne jahrelange Verzögerungen oder gar stadtweite Studien" machbar sei. Eine Tram sei wesentlich attraktiver für die Fahrgäste als der Bus und zudem bewährte Elektromobilität. Der Verkehrsbedarf sei vorhanden, so Barth. Eine weitere Verlängerung soll nach Wunsch der Christsozialen über die Haltestelle Schwanseestraße (derzeit Linie 18) hinaus nach Neuperlach Zentrum geprüft und mögliche Vorteile für die Stadtviertel Giesing und Ramersdorf/Perlach dargestellt werden. Begründung: Die Verlängerung der Tram binde bisher nicht optimal angebundene Wohnareale, das MVG-Museum sowie Gewerbe an. Gerade die Wohnbereiche entlang der Ständlerstraße profitierten von dieser Tangentialverbindung.