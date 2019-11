Wer mit der Trambahn 20 oder der Nachtlinie N20 zum Hauptbahnhof möchte, muss sich in den kommenden Nächten auf einen kleinen Umweg einstellen. Von Montag, 2. Dezember, bis Mittwoch, 4. Dezember, stoppt die Tram jeweils von Mitternacht bis etwa 5 Uhr morgens nicht an der Haltestelle Hauptbahnhof. Grund dafür sind Reparaturarbeiten an einer Weiche auf dem nördlichen Bahnhofplatz, wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mitteilt. Allen Fahrgästen empfiehlt die MVG, in dieser Zeit auf die Haltestelle Hauptbahnhof Nord an der Dachauer Straße auszuweichen. Auch am Stachus muss man aufpassen: Die Haltestelle Karlsplatz wird vorübergehend von der Bayerstraße an die Prielmayerstraße verlegt.