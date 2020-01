Wegen eines brennenden Autos musste die Lindwurmstraße am Sonntagabend für kurze Zeit in beide Richtungen gesperrt werden. Die Buslinie 61 musste umgeleitet werden. Die Fahrerin eines Skoda hatte kurz vor 18 Uhr Brandgeruch in ihrem Wagen bemerkt und stoppte daraufhin an einer Bushaltestelle, um nach der Ursache zu suchen. Mit einem Mal seien Flammen aus der Motorhaube gelodert, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Die Frau brachte sich in Sicherheit und verständigte den Notruf. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten beim Einbiegen in die Lindwurmstraße bereits das brennende Fahrzeug sehen, das stark qualmte. Geschützt durch Atemschutzgeräte konnten sie den Motor schnell löschen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Frau kam mit dem Schrecken davon.