In der Lindwurmstraße ist zu erleben, was droht, wenn bei der Verkehrsplanung erst einiges schiefgeht und dann Dogmatismen aufeinanderprallen. Den Behörden sollte das eine Lehre sein.

Wie gut, dass es die Lindwurmstraße gibt, worüber sollte man in München sonst streiten, wenn nicht um den Radverkehr dort? Ja, die Stadt hat sich ungeschickt mit ihren Planungen zur Lindwurmstraße angestellt. Erst markiert sie 2025 nach jahrelangem Streit einen Radweg, nur um einen Teil davon nach nicht mal einem Jahr wieder vorübergehend zu entfernen. Weil ein Abschnitt der U-Bahn baustellenbedingt gesperrt ist, fahren Ersatzbusse durch die Lindwurmstraße. Und weil das tagtäglich zu Stau führte, sollte es mit einer temporären Busspur besser werden.