Kann man schreibend den Gefühlen auf den Grund gehen? Die US-Amerikanerin Lily King kommt mit ihrem neuen Roman „Herz König“ nach München und erzählt, wie sie die überwältigende Macht der ersten Liebe in Worte fasst.

Was bleibt von der ersten großen Liebe? Lily Kings Roman „Herz König“ erzählt von Jordan und Yash, die sich während ihres Literaturstudiums verlieben, sich dann trennen und sich Jahre später wieder begegnen. Am Dienstag, 22. September, ist die 63 Jahre alte Schriftstellerin im Literaturhaus München zu Gast. Vorab erzählt sie im Videocall aus ihrem Zuhause in Portland, Maine, von der Wehmut der ersten großen Liebe, der Unzuverlässigkeit unserer Erinnerungen und wie viel eigenes Leben in ihre fiktiven Geschichten einfließt.