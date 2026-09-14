Zum Hauptinhalt springen

Schriftstellerin Lily King„Liebe ist unsere einzige Hoffnung“

Lesezeit: 6 Min.

Lily King arbeitet seit Mitte der Neunzigerjahre als Autorin und wurde für ihre Romane mehrfach ausgezeichnet.
Lily King arbeitet seit Mitte der Neunzigerjahre als Autorin und wurde für ihre Romane mehrfach ausgezeichnet.
Foto: Eloise King-Clements

Kann man schreibend den Gefühlen auf den Grund gehen?  Die US-Amerikanerin Lily King kommt mit ihrem neuen Roman „Herz König“ nach München und erzählt, wie sie die überwältigende Macht der ersten Liebe in Worte fasst.

Interview von Anna Maria Mayr

SZ bei Google bevorzugen

Was bleibt von der ersten großen Liebe? Lily Kings Roman „Herz König“ erzählt von Jordan und Yash, die sich während ihres Literaturstudiums verlieben, sich dann trennen und sich Jahre später wieder begegnen. Am Dienstag, 22. September, ist die 63 Jahre alte Schriftstellerin im Literaturhaus München zu Gast. Vorab erzählt sie im Videocall aus ihrem Zuhause in Portland, Maine, von der Wehmut der ersten großen Liebe, der Unzuverlässigkeit unserer Erinnerungen und wie viel eigenes Leben in ihre fiktiven Geschichten einfließt.

Zur SZ-Startseite

Der neue Roman von Alexandra Blöchl
:Wie man über eine Familie hinauswächst

Der Roman „Diesen Sommer springen wir“ erzählt die Geschichte von Olive, die Jahre nach dem Verschwinden ihres Vaters endlich mit ihrem eigenen Leben beginnen will.

SZ PlusVon Christian Jooß-Bernau

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite