Der Münchnerin Lilly Bogenberger gelang trotz Schulabbrüchen der Sprung ins Masterstudium an der Filmschule Köln. Für ihre Drehbücher war sie bereits zweimal für den deutschen Fernsehpreis nominiert. Persönliche Erfahrungen mit psychischen Verletzungen und physischen Selbst-Verletzungen fließen in ihr Jugendromandebüt „Narbenmädchen“ ein.