Zum Hauptinhalt springen

Interview mit der Filmautorin Lilly Bogenberger„Scham ist ein Gefühl, das verhindert, dass du dich anderen anvertraust“

Lesezeit: 6 Min.

Beziehungen zwischen Männern und Minderjährigen kennt sie auch aus eigenem Erleben: die 34-jährige Münchner Autorin Lilly Bogenberger.
Beziehungen zwischen Männern und Minderjährigen kennt sie auch aus eigenem Erleben: die 34-jährige Münchner Autorin Lilly Bogenberger. Florian Peljak

Die Filmautorin Lilly Bogenberger war als Jugendliche selbst psychisch gefährdet und lebte später in einer toxischen Beziehung. Wie viel von ihr steckt in ihrem Romandebüt „Narbenmädchen“?

Interview von Barbara Hordych

Der Münchnerin Lilly Bogenberger gelang trotz Schulabbrüchen der Sprung ins Masterstudium an der Filmschule Köln. Für ihre Drehbücher war sie bereits zweimal für den deutschen Fernsehpreis nominiert. Persönliche Erfahrungen mit psychischen Verletzungen und physischen Selbst-Verletzungen fließen in ihr Jugendromandebüt „Narbenmädchen“ ein.

Zur SZ-Startseite

Altersdiskriminierung in den Medien
:„Als Frau muss man davon ausgehen, ab einem bestimmten Alter nicht mehr als Moderatorin eingesetzt zu werden“

Andrea Grießmann blickt auf eine 30-jährige Erfolgsgeschichte als Moderatorin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zurück. Eine Karriere, die mit Mitte 50 abrupt endete. Ein Interview über Attraktivitätsdruck, Älterwerden und abnehmende weibliche Präsenz vor der Kamera.

SZ PlusInterview von Barbara Hordych

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite