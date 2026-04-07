Der Münchnerin Lilly Bogenberger gelang trotz Schulabbrüchen der Sprung ins Masterstudium an der Filmschule Köln. Für ihre Drehbücher war sie bereits zweimal für den deutschen Fernsehpreis nominiert. Persönliche Erfahrungen mit psychischen Verletzungen und physischen Selbst-Verletzungen fließen in ihr Jugendromandebüt „Narbenmädchen“ ein.
Interview mit der Filmautorin Lilly Bogenberger„Scham ist ein Gefühl, das verhindert, dass du dich anderen anvertraust“
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Die Filmautorin Lilly Bogenberger war als Jugendliche selbst psychisch gefährdet und lebte später in einer toxischen Beziehung. Wie viel von ihr steckt in ihrem Romandebüt „Narbenmädchen“?
Interview von Barbara Hordych
Altersdiskriminierung in den Medien:„Als Frau muss man davon ausgehen, ab einem bestimmten Alter nicht mehr als Moderatorin eingesetzt zu werden“
Andrea Grießmann blickt auf eine 30-jährige Erfolgsgeschichte als Moderatorin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zurück. Eine Karriere, die mit Mitte 50 abrupt endete. Ein Interview über Attraktivitätsdruck, Älterwerden und abnehmende weibliche Präsenz vor der Kamera.
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