Prozess in München um DarlehensverträgeLiebe, Lügen und eine Strafanzeige: Lilly Becker geht wieder vor Gericht

Durch ihn wurde sie bekannt: Boris Becker und seine damalige Frau Lilly stehen 2017 für die Quiz-Sendung „Paarduell“ vor der Kamera.
Durch ihn wurde sie bekannt: Boris Becker und seine damalige Frau Lilly stehen 2017 für die Quiz-Sendung „Paarduell" vor der Kamera.

Die Ex-Frau von Tennis-Star Boris Becker streitet mit einem Ex-Partner um Geld und Wahrheit. Vor dem Oberlandesgericht in München will sie nun Beweise vorlegen, dass Unterschriften von ihr nachträglich in Dokumente kopiert wurden.

Von Susi Wimmer

Vor dem Zivilgericht bedient man sich oft einer diplomatisch-umschreibenden Sprache. Da heißt es nicht profan: „Einer von Ihnen lügt“, sondern „eine der Parteien hat nicht zur Wahrheit gefunden“. Im Streit zwischen Lilly Becker und ihrem Ex-Partner Pierre Uebelhack soll das die amtierende RTL-Dschungel-Queen gewesen sein. So sah es zumindest das Landgericht München I. Die Zivilkammer urteilte, dass die 180 000 Euro, die Uebelhack der 49-Jährigen ab dem Jahr 2018 überlassen hatte, keine Schenkung, sondern ein vertraglich fixiertes Darlehen gewesen seien. Becker müsse die Summe rückerstatten.

