Von Andreas Salch

Eigentlich ist der Valentinstag ja der Tag der Liebenden. Doch Lilly Becker und der TV-Produzent Pierre Uebelhack haben sich offenbar nicht mehr viel Liebes zu sagen. Am Valentinstag, der kurioserweise auch noch auf den Aschermittwoch fiel, begann vor der 14. Zivilkammer am Landgericht München I ein Verfahren, in dem beide kein gutes Haar mehr am anderen ließen. Becker und Uebelhack sollen zwischen Herbst 2018 und Anfang 2021 ein Paar gewesen sein. Dann die Trennung. Und jetzt also Streit. Es geht um knapp eine halbe Million Euro. Das Geld stammt von Uebelhack, der TV-Produzent will es zurückhaben.