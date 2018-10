11. Oktober 2018, 18:49 Uhr Lilian Busse Mehr als nur forschen

Lilian Busse ist überzeugt: "Wir haben als Wissenschaftler auch eine gesellschaftliche Aufgabe." Nur zu forschen und Papiere zu schreiben, das ist ihre Sache nicht. Deshalb engagiert sich die Biologin, die in der Führungsspitze des Umweltbundesamtes tätig ist, nicht nur für sauberes Wasser und reine Luft. Sie fördert auch die Frauen in ihrer Behörde. "Wir arbeiten gerade an noch besseren und flexibleren Modellen für Frauen in Führungspositionen", sagt sie.

Busse, 50, hat an der TU München studiert und sich an der Versuchsstation in Iffeldorf auf das Ökosystem Wasser spezialisiert. Nach der Promotion führte sie ein Stipendium nach Kalifornien. Sie wollte nur ein Jahr bleiben, am Ende wurden 17 daraus. Zehn Jahre hat sie an der kalifornischen Umweltbehörde gearbeitet. In den USA, sagt sie, würden viele Frauen nach sieben Wochen Mutterschutz wieder voll arbeiten. Es gebe das Stigma der "Rabenmutter" nicht, und die Kinderbetreuung sei gut, wenn auch teuer. Wer allerdings nicht gleich wieder einsteigen will, verliert seinen Job. Lilian Busse hat den Optimismus und die Eigeninitiative der Amerikaner gemocht. "Dort heißt es: Überleg' dir, was du kannst, halte Augen und Ohren offen für Chancen, die sich dir bieten, und nutze sie."

Als sie vor drei Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland zurückkehrte und Fachbereichsleiterin am Umweltbundesamt in Dessau wurde, versuchte sie, sich diesen Optimismus zu erhalten. Sie spricht auf den Punkt und kann mit wenigen Worten ihr Gegenüber überzeugen. Das kommt ihr bei Gesprächen mit Politikern zugute. Denn sie berät die Bundesregierung in Sachen Umwelt- und Gesundheitsschutz. Meint der Laie, dort gehe viel zu wenig voran, kontert sie: "Wir werden gehört!"