In ihrer One-Woman-Show bringt Schauspielerin Cornelia Corba Liesl Karlstadts Leben auf die Bühne - mit all seinen Höhen und Tiefen.

Sie hatte a freche Goschen - und sie war so viel mehr als nur der Sidekick von Karl Valentin. In ihrer neuen Konzert-Show in der Isarphilharmonie widmet sich Cornelia Corba ganz der großen Liesl Karlstadt, erzählt das turbulente Leben der beliebten Volksschauspielerin: von ihren Anfängen in den Varieté-Theatern Münchens, von ihrer Beziehung zum verheirateten Valentin, von ihrer Solokarriere an den Kammerspielen und bis zur Rolle als Mutter Brandl im BR-Hörfunk. Dazwischen immer wieder Zusammenbrüche, Klinikaufenthalte, der Selbstmordversuch. Cornelia Corba wird bei ihrer One-Woman-Show vom Pianisten Thomas E. Killinger begleitet.

Cornelia Corba als Liesl Karlstadt, Mi., 14. Dez., 20 Uhr, Isarphilharmonie, Hans-Preißinger-Straße 8