Der Nordturm der Frauenkirche aus neuer Perspektive. Bevor mit der Sanierung des Südturms begonnen wurde, war von 2009 an der Nordturm an der Reihe.

Von Andrea Schlaier

Ob Anton Adner noch Luft hatte für einen feierlichen Ausruf, ist nicht überliefert. Feierlich zumute wird es dem Hausierer aus dem Berchtesgadener Land vermutlich sehr wohl gewesen sein, als er am Gründonnerstag 1819 im biblischen Alter von 114 Jahren alle 486 Stufen im Südturm der Frauenkirche nach oben gestiegen ist. Dort, am bis heute höchsten Punkt der Altstadt, ist der Blick auf München und ins weite Land an schönen Tagen schlichtweg überwältigend.

Am Montag stand ich selbst dort oben, es war zu diesig, um die Berge zu sehen, aber strahlend genug, die ganze Stadt mit den Augen zu erkunden: die Bavaria an der Theresienwiese, den Olympiapark und weiter mit den Augen bis runter an die Isar: großartig! Diesen Dienstag wird der Südturm der Liebfrauenkirche nach zehn Jahren wieder geöffnet. Einen erhabeneren 360-Grad-Blick um die eigene Lebenswelt gibt es vermutlich an keinem anderen Platz dieser Stadt.

Die Erzdiözese München und Freising hat diesen Teil ihrer Kathedrale nicht nur umfangreich saniert, sondern auch mit einem modernen Besucher- und Medienangebot ausgestattet. Und genau hier scheint Anton Adner auf: im Zwischengeschoss auf dem Weg zum Südturm - der heute übrigens über läppische 86 Stufen und eine Aufzugsfahrt zu erreichen ist.

