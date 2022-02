Julia Schriever

Schon wieder ist er da, der Valentinstag. Menschen mit Rosen laufen durch die Münchner Innenstadt. Kaut-Bullinger verkauft, kurz vor seiner Schließung, die letzten Herz-Postkarten. Meine Kollegen und ich haben uns auf die Suche nach Münchner Liebesgeschichten gemacht. Wir erzählen von den Briefen, die Kurfürstin Elisabeth Augusta vor rund 280 Jahren an Herzog Clemens Franz nach München schickte. Unterschrieben mit den schönen Worten "Ihre treue, liebende Mops-Schwester" (SZ Plus) .

Außerdem erzählen wir von vier jungen Münchnern, die sich überlegt haben, wie Menschen sich besser kennenlernen könnten. Sie haben eine Dating-App entwickelt, bei der Familie und Freunde den Steckbrief ausfüllen (SZ Plus) . Mit Infos wie: musikalische Tierliebhaberin. Oder: ist gut im Armdrücken. Gründerin Anna Schotenröhr sagt, sie glaube nicht an Liebe auf den ersten Blick, sondern an Beziehungen, die aus Freundschaft entstehen.

Wie bei Lukas und Anine Zapf. Der Münchner und die Südafrikanerin haben sich durch einen Schüleraustausch kennengelernt und kamen erst viel später zusammen. Das vergangene Jahr war für sie ein großes Auf und Ab (SZ Plus) . Sie planten ihre Hochzeit - und mussten dafür eine bürokratische Schnitzeljagd absolvieren. Zum Glück haben sie es geschafft. Inzwischen radeln sie zusammen durch die Stadt und Anine Zapf wundert sich noch immer manchmal, wie kalt es in München ist.

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Stadt verliert Kampf um Haus in der Isarvorstadt Das Rathaus zieht im Insolvenzverfahren um ein umkämpftes Haus wohl den Kürzeren gegen einen Investor. Hat die Verwaltung zu lange gebraucht, oder war sie von Anfang an chancenlos?

Weiterer Überfall auf Tankstelle Es ist bereits der achte Raub in diesem Jahr. Die Polizei hält es für möglich, dass ein Serientäter unterwegs ist.

Was eine Erhöhung des Mindestlohns bedeutet Die Bundesregierung will den Mindestlohn auf zwölf Euro anheben. Für viele Küchenhilfen, Friseure oder Gebäudereiniger wäre das fast ein Viertel mehr Geld. Was sagen Münchner Arbeitnehmer zu dem Plan? (SZ Plus)

Viel gepflanzt - und viel gefällt Das Baureferat hat im vergangenen Jahr 2343 neue Bäume gesetzt. 1687 mussten entfernt werden. Die meisten, weil sie krank oder beschädigt waren.

MÜNCHEN ERLESEN

