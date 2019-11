Wie ging das noch - Menschen kennenlernen in echt und ohne Handy? In München gibt es noch Alternativen zu Tinder und anderen Online-Plattformen. Ein Abend unter Suchenden und Tipps vom Beziehungscoach.

Ein Zentimeter. Der war der Grund, weshalb sie sich beinahe nicht kennengelernt hätten, Olly und Kerstin. 1,80 Meter steht unter dem Punkt Größe in Ollys Tinder-Profil. Kerstin ist 1,81 Meter groß. Also hatte sie Olly vor einiger Zeit nach links gewischt, weggewischt. Und nun sitzt er ihr doch gegenüber, an einem Freitagabend in einer Kneipe hinter der Uni. Und wie es aussieht, könnte es ganz gut passen zwischen den beiden.