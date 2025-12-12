Wenn es im Büro nach Croissant riecht, gibt es neuerdings zwei Optionen. Erstens, so weit, so normal: Der Kollege oder die Kollegin hat dem 10.30-Uhr-Blutzucker-Absturz mit einem Kurzbesuch in der Cafeteria gegengesteuert. Zweitens, und das ist neu: Der verführerische Duft stammt nicht von einem leibhaftigen Gebäckteilchen, sondern von den Handgelenken oder von hinter den Ohren des Kollegen oder der Kollegin.