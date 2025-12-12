Wenn es im Büro nach Croissant riecht, gibt es neuerdings zwei Optionen. Erstens, so weit, so normal: Der Kollege oder die Kollegin hat dem 10.30-Uhr-Blutzucker-Absturz mit einem Kurzbesuch in der Cafeteria gegengesteuert. Zweitens, und das ist neu: Der verführerische Duft stammt nicht von einem leibhaftigen Gebäckteilchen, sondern von den Handgelenken oder von hinter den Ohren des Kollegen oder der Kollegin.
Ungewöhnlicher GeruchLidl bringt Croissant-Parfüm auf den Markt – für München muss „Eau Batzter“ her
Lesezeit: 1 Min.
Aus einem hörnchenförmigen Flakon können sich Leute nun mit „Eau de Croissant“ einsprühen. Für Münchnerinnen und Münchner gäbe es deutlich passendere Alternativen.
Glosse von Nadeschda Scharfenberg
Abstinenz im Selbstversuch:„Man bekommt sehr viel, wenn man Alkohol weglässt“
Felix Hutt hat fast täglich getrunken, bevor er den Entschluss fasst, ein Jahr abstinent zu leben und darüber ein Buch zu schreiben. Es wird ein Bestseller. Und jetzt, ein Jahr danach?
Lesen Sie mehr zum Thema