"Es werde Nacht" vom 31. Oktober/1. November:

Die Idee, mit einem Volksbegehren regulierend auf die Lichtflut einzuwirken, finde ich sehr gut und unbedingt unterstützenswert. Ich möchte aber gleichzeitig darauf hinweisen, dass nicht nur die Insekten und Astronomen ein Problem mit dem vielen Licht haben, sondern auch ich. Ganz besonders stören mich die neuen, blaulichtlastigen LEDs. Besonders nachts ist es für mich ein Spießrutenlaufen. Und vielleicht geht es ja nicht mir alleine so.

Da offenbar jeder meint, LEDs würden ja eh keinen Strom verbrauchen, wird bis an die Schmerzgrenze beleuchtet. Es wird überhaupt nicht hinterfragt, wie hell etwas denn wirklich sein muss, wie viel Licht als angenehm empfunden wird, wie man eine Umgebung angenehm ausleuchten kann und wann überhaupt etwas beleuchtet sein muss. Es gibt durchaus ernstzunehmende Hinweise, dass so viel blaulastiges Licht den Augen schaden kann.

Muss es denn deshalb sein, dass jeder Zentimeter in Regalen/Schaukästen/Vitrinen von Supermärkten und Kaufhäusern mit grellen und blendenden LED-Streifen ausgestattet ist, so dass ich es mir zweimal überlege, ob ich da hinsehen und einkaufen möchte? Ich sehe die Waren doch auch ohne Festbeleuchtung! Wird damit nicht auch zusätzlich der Spareffekt durch die Abschaffung der Glühbirnen konterkariert und das dringend nötige Umweltziel, weniger Energie zu verbrauchen, mal wieder ganz nach hinten gerückt?

Was soll das mit den irrsinnig hellen und blendenden Autoscheinwerfern, die teilweise auch Sonnenschein und beste Lichtverhältnisse übergleißen? Wo ist da der Beitrag zur Verkehrssicherheit und Gesundheit aller Verkehrsteilnehmer, auch der Nicht-Autofahrer, die da gerne vergessen werden? Wer hat bloß die schrecklichen Scheinwerfer der Radfahrer kreiert, die wie Lichtblitze unvermittelt durchs Blickfeld schneiden und denen man nur durch Schließen der Augen entgehen kann? Wieso müssen U-Bahn- und S-Bahntüren in einer unangenehmen, weil grellen Blinklichtkakophonie untergehen? Ist ein Fall bekannt, dass jemand die Tür nicht gefunden hätte, weil sie nicht bunt und grell genug leuchtete? Wieso verschwinden immer mehr gelbe und angenehme, weil augenfreundliche Lichter aus unserer Umwelt? Wieso müssen Schuhe beleuchtet sein, warum muss ein Hund ein LED-Halsband tragen, wieso werden Kindern grelle Leuchten angeklammert (wozu gibt es eigentlich Reflektoren?), was soll die Unsitte, Lampen nicht mehr zu beschirmen, Handläufe mit LEDs zu versehen, in Klospiegel völlig überflüssige Werbedisplays einzubauen, Spots im Boden einzulassen, Straßenbautrupps in Flutlicht zu tauchen.

Mir ist nicht bekannt, dass es ein Verbot gibt, Licht sinnvoll, umweltfreundlich und augenfreundlich einzusetzen. Vielleicht sollte das die EU aber so verordnen. Irene Ebersberger, München