Mehr als nur eine Spielerei: Die Licht- und Videoinstallation "Light // Connects" von Betty Mü und We Are Video am Prinz-Carl-Palais.

Betty Mü und We Are Video gestalten drei Licht- und Videoprojektionen rund um das Prinz-Carl-Palais, um auf die Transatlantische Aktionswoche hinzuweisen.

Von Evelyn Vogel, München

Ihre Videoprojektionen und Lichtskulpturen belebten das Kunstareal, als Corona die Welt in den Ruhemodus zwang. Und sie erinnerten die Münchner daran, dass es nicht nur ein Leben, sondern auch eine Kunst nach der Pandemie geben wird. Nun hat die Lichtkünstlerin Betty Mü zusammen mit dem Team von We Are Video aus Anlass der Transatlantic Innovation Week in München erneut einige Licht- und Videoprojektionen installiert, die seit einigen Tagen rund um das Prinz-Carl-Palais ihre leuchtenden Botschaften gen Himmel schicken. Die Künstler wollen damit auf die transatlantische Aktionswoche hinweisen und beziehen sich auf zentrale Themen wie Nachhaltigkeit, grüne Innovationen und Zusammenarbeit. Mit drei Einzelinstallationen - im gemeinsamen Auftrag des US-Generalkonsulats, der Bayerischen Staatskanzlei und der Landeshauptstadt München - thematisieren die Licht- und Videokünstler das Zusammenspiel von Natur und Technik und den Brückenschlag zwischen Deutschland und den USA.

Detailansicht öffnen Der Laserstrahl von "Light // Connects" beim Friedensengel auf der anderen Seite der Isar. (Foto: Sara Kurig)

Die Fassadenprojektion am Prinz-Carl-Palais nutzt Methoden aus der Natur, die als Vorbild für innovative Techniken dienen, um auf die Notwendigkeit hinzuweisen, das Leben auf der Erde nachhaltiger zu gestalten. Aber auch die Projektion selbst gilt durch die verwendete Mapping-Technik als innovativ. Die zweiten Installation schlägt mithilfe eines Laserstrahls eine visuelle Brücke über die Prinzregentenstraße und die Isar. Über gut einen Kilometer hinweg verbindet der Strahl weithin sichtbar das Prinz-Carl-Palais mit dem Friedensengel und steht symbolisch für eine Verbindung, die alle Entfernungen zu überwinden vermag - wenn der Mensch nur will. Für die dritte Installation wird im Köglmühlbach nahe des Prinz-Carl-Palais-Brunnens eine halbkreisförmige Wasserwand als bewegte, dreidimensionale Leinwand erzeugt. Hier fließen durch Projektionen natürliche Strukturen und künstliche ineinander und dazu tauchen Worte auf: Es sind Zitate von Ministerpräsident Markus Söder, Oberbürgermeister Dieter Reiter und US-Botschafterin Amy Gutmann.

Light // Connects, Lichtaktion zur Transatlantic Innovation Week, Franz-Josef-Strauß-Ring 5, bis So., 1. Mai, täglich 20.30-23 Uhr