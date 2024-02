Der bayerische Justizminister sieht CDU und CSU von "Fridays for Future" in die rechte Ecke gedrängt. Er begrüße aber, dass sich die Demo am Sonntagabend für Demokratie und gegen Hetze positioniere. Am Abend kommt es auf der Theresienwiese zu einer Neuauflage der berühmten Lichterkette von 1992. Alle Entwicklungen im Liveticker.