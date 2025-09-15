Es existieren keine Fotos oder Filmaufnahmen von dem Konzert, das am 27. Mai 1945 auf dem Klostergelände der Erzabtei St. Ottilien stattfand. Doch gibt es diesen bewegenden Augenzeugenbericht des damals 19-jährigen GIs, Robert C. Hilliard. Der junge Soldat aus Brooklyn arbeitete für eine Zeitung der US-Army und witterte eine gute Story. Doch was er dort in St. Ottilien sah, sollte sein Leben und das vieler Menschen verändern.

Vor der aus Holzbrettern zusammengezimmerten Bühne mit dem Baldachin aus Flicken und ausrangierten Fallschirmen sieht Hilliard „hunderte spindeldürre, abgemagerte, blasse, skeletthafte und ausdruckslose Gestalten, alle im Schwarzweiß der gestreiften Uniform der Konzentrationslager. Sie bewegten sich kaum, und wenn sie es taten, geschah es wie in Zeitlupe, sie waren erst vor wenigen Monaten befreit worden, nach 13 Jahren des Terrors und sechs Jahren Marter. Sie waren ohne Nahrung, ohne Kleidung, ohne medizinische Versorgung. 400 von ihnen, die Überreste von Millionen“.

Auch die nur acht Musiker trugen KZ-Kleidung. Sie seien, schreibt Hilliard in seinem Buch „Von den Befreiern vergessen – Der Überlebenskampf jüdischer KZ-Häftlinge unter amerikanischer Besatzung“, verkrampft gewesen, als ob sie jeden Moment erwarteten, dass Schüsse fielen oder Knüppel auf sie niederschlugen. Als das Konzert zu Ende war, so Hilliard, „blieben viele mit regungslosen Gesichtern und Körpern dort sitzen oder liegen, wo sie waren“.

Hilliard wird zusammen mit Kameraden alles ihm mögliche unternehmen, um den Menschen in St. Ottilien zu helfen. Tausende Holocaust-Überlebende werden zwischen 1945 und 1948 in einem dort im ehemaligen Wehrmachtlazarett untergebrachten Hospital versorgt. Und 428 sogenannte Ottilien-Babys werden geboren. Das Mai 1945 gegründete Displaced Persons Orchestra wird drei Jahre später im DP-Lager Landsberg unter Leonard Bernstein spielen. Und auch vor Alliierten-Vertretern bei den Nürnberger Prozessen.

YouTube Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von YouTube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

An diese Geschichte erinnert, initiiert und organisiert von Doris M. Pospischil und Hans-Joachim Scholz, seit 2018 das Liberation Concert, zu dem ihr Klassikfestival Ammerseerenade gemeinsam mit der Erzabtei einlädt. Aufgetreten sind in der Reihe im Laufe der Jahre Klassik-Stars wie Anne-Sophie Mutter, Isabelle Faust, Elena Bashkirova, Julian Rachlin oder die Schauspielerin Iris Berben.

Heuer, 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, gab es bereits am 27. Mai ein Konzert im Rahmen einer Gedenkfeier am Originalschauplatz auf der Klosterwiese, zu hören war ebenjenes Programm, dem auch die ausgemergelten Menschen 1945 gelauscht hatten: Werke von Bizet, Grieg und jüdische Volkslieder. Es spielte unter anderem Cellist Maximilian Hornung, Texte aus Hilliards Zeitzeugenbericht las der Schauspieler Heino Ferch.

Bei diesem Konzert im Mai ebenfalls dabei und tief bewegt von der Intensität der Empfindungen war Alexandra Troussova. Gemeinsam mit ihrem Bruder, dem Geiger Kirill Troussov, ist die Münchner Pianistin seit diesem Jahr künstlerische Leiterin der Ammerseerenade (noch bis 20. September). Das Geschwisterpaar wird nun selbst das zweite Liberation Concert am 20. September (19 Uhr) in der Klosterkirche der Erzabtei gestalten. Es spielen die Münchner Symphoniker unter der Leitung ihres Chefdirigenten Joseph Bastian.

Charlotte Knobloch ist seit 2018 die Schirmherrin der Liberation Concerts in St. Ottilien. (Foto: Elias Max König)

Ausgewählt für den Anlass haben die Troussovs Felix Mendelssohn Bartholdys Konzert für Violine, Klavier und Streichorchester d-Moll (1823). Auf ein Werk, das an diesem Abend ebenfalls zu hören sein wird, freut sich Charlotte Knobloch, seit 2018 die Schirmherrin der Liberation Concerts: Mozarts „Jupiter-Symphonie“. Das verriet die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern jetzt bei der Programmvorstellung im Kulturzentrum am Jakobsplatz.

Von Knobloch, die als jüdisches Kind die Verfolgung durch die Nationalsozialisten im mittelfränkischen Arberg überlebte, weil die Bäuerin Kreszentia Hummel sie als ihre uneheliche Tochter ausgab, kamen nachdenkliche Worte zum Befreiungskonzert 1945: „Man muss sich in die Menschen hineinversetzen, die plötzlich frei waren, aber die Freiheit nicht genießen konnten, weil sie nicht wussten, wie der nächste Tag aussieht. Sie haben sich in die Musik geflüchtet, wirklich geflüchtet.“

Robert L. Hilliard, der in diesem Juni 100 Jahre alt geworden ist, wird nicht anreisen zum Jubiläumskonzert. Doch haben sich Gäste aus New York angekündigt: Steven Reinemund kommt mit sieben weiteren Mitgliedern seiner Familie. Er ist der Sohn von Otto B. Reinemund, einem gebürtigen Münchner, der 1936 in die USA ausgewandert war und als Offizier der US-Army zurückkehrte. Captain Reinemund war es, der im April 1945 entschied, das deutsche Wehrmachtslazarett im Kloster in ein jüdisches Hospital umzuwandeln. Otto B. Reinemund starb 1955, er wurde nur 40 Jahre alt.

Liberation Concert, 20. 9., 19 Uhr, Klosterkirche der Erzabtei St. Ottilien, Eresing (öffentlich: Bahnhof Geltendorf), Karten unter www.muenchenticket.de, Infos zum Klassikfestival Ammerseerenade unter www.ammerseerenade.de