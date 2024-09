Von Jutta Czeguhn, St. Ottilien

„Kol Nidrei“, mit diesen Worten beginnt die Andacht am Vorabend von Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, dem Versöhnungsfest. Es wird zu hören sein in der Klosterkirche St. Ottilien, als musikalisches Gebet: Max Bruchs „Kol Nidrei“, dieses berühmte, wehmütige „Adagio nach hebräischen Melodien“. Julian Rachlin hat es neben Werken von Mozart, Tschaikowski und Haydn ausgewählt für das „Liberation Concert“, mit dem dort am Samstag, 28. September, zum bereits sechsten Mal an einen besonderen Tag erinnert wird.