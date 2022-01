Der chinesische Exilschriftsteller Liao Yiwu stellt in Murnau seinen neuen Dokumentarroman "Wuhan" vor - ein grandioses Werk, das die Stimmung seiner Landsleute in den ersten Wochen der Pandemie schildert.

Von Sabine Reithmaier, Murnau

Draußen Sonne, das Murnauer Moos, weiß glitzernde Gipfel, Idylle pur. Drinnen im Saal des Murnauer Alpenhofs ist Vorleser Stephan Knies gerade bei der Verfolgungsjagd angekommen, die sich der chinesische Bürgerjournalist Kcriss Li im Januar 2020 mit der Polizei liefert. Stundenlang harrt er in tiefster Dunkelheit in seinem Hotelzimmer aus, lauscht den an die Tür klopfenden Polizisten der "Nationalen Sicherheit", versucht, seine Panik zu beherrschen. Die Angst lähmt ihn, auch das Publikum im Saal, gebannt von der Szene aus dem neuen Dokumentarroman "Wuhan" des chinesischen Exilschriftsteller Liao Yiwu, hält den Atem an. Entspannung erst, als der Dichter zur Flöte greift und gleichermaßen kraftvoll wie schlicht mit dem Geiger Fabian Voigtschild musiziert.

Schon im Juni 2019 hatte der chinesische Autor mit Hilfe des Dramaturgen Stephan Knies Murnau als Ort gewählt, um mit der Rezitation seines berühmten Gedichts "Massaker" anlässlich des 30. Jahrestags an das Blutbad auf dem Tiananmen Platz zu erinnern. Damals wünschte er sich landschaftlich den größtmöglichen Kontrast zum chinesischen Foltergefängnis, in dem er vier Jahre seines Lebens saß als Folge jenes Gedichts, das er schreiend und flüsternd auf einer Tonbandkassette verewigt hatte. Liao Yiwu gelang erst 2011 die Flucht nach Deutschland, seither lebt und schreibt er in Berlin.

Fiktion und Realität überschneiden sich

Mit dem grandiosen Dokumentarroman "Wuhan" (Fischer Verlag) begehrt der 63-jährige Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels erneut gegen das Vergessen auf. Er zeichnet darin die Stimmungslage seines Landes in den ersten Wochen der Pandemie nach, verbindet reale mit fiktiven Figuren. Ein Protagonist ist der bereits erwähnte Kcriss Li, der 2020 seine Karriere beim chinesischen Staatsfernsehen in Peking aufgab und begann, in Wuhan zu recherchieren und zu filmen. Dabei kam er vermutlich dem P4-Hochsicherheitslabor zu nahe. Wie nah Liao Yiwu trotz aller literarischen Verdichtung an der Realität bleibt, lässt sich auf Youtube in Kcriss Lis Videos nachvollziehen, die er bis zu seiner Verhaftung live streamte.

Detailansicht öffnen Liao Yiwu während des Signierens in Murnau. (Foto: Thomas Reche)

Viele seiner Landsleute hätten versuchten, den Ursprung des Virus oder die wirkliche Anzahl der Toten zu ergründen, berichtet Liao in Murnau. Da ihm bewusst war, dass nur dezentrales Speichern diese Informationen vor der Löschung durch Netzpolizisten rette, habe er sich im Januar 2020 täglich nachmittags an den Computer gesetzt und bis 6 Uhr früh Daten gesichert, einschließlich der Posts und Kommentare. Er musste nicht lange warten, bis ihn Hacker angriffen und begannen, den Inhalt seines Computers zu löschen. "Das heißt, man wusste in China, was Liao Yiwu in Berlin macht", sagte Hans Balmes vom Fischer Verlag. Die Überwachung habe eindeutig eine neue Stufe erreicht.

Neben dem realen Thriller läuft ein zweiter fiktiver Erzählstrang, aus dem Liao Yiwu selbst vorlas: Der Historiker Ai Ding, der als Stipendiat gerade in Berlin weilt, will zum chinesischen Neujahrsfest zu Frau und Tochter nach Wuhan heimkehren. Er erreicht sein Ziel auch, aber erst Wochen später nach schrecklichen Irrfahrten, diversen Quarantänen und Schikanen. Manchmal hat er einfach bloß Pech, oft kippt die Verzweiflung in Komik. Die Zeit des Herumsitzes vertreibt er sich zum einen durch Chats mit seinem Freund, einem in Berlin lebenden, exilierten Autor namens Zhuang Zigui - einem "schreibenden Glatzkopf", also Liao Yiwu nicht unähnlich. Zum anderen schreibt er nach dem Vorbild der Autorin Fang Fang ein Lockdown-Tagebuch, denkt darin über vieles nach, etwa über den chinesischen Umgang mit Sars 2003, die menschenleeren Orte, die nationalen Gesetze über "Gerüchteverbreitung" oder die Frage, ob das Virus von den Fledermäusen oder aus dem P4-Labor stammt.

"Solange es Menschen gibt wie ihn und er in Deutschland Bücher schreiben darf, gibt es Hoffnung", sagte der taiwanesische Diplomat Jhy-Wey Shieh in seiner Begrüßung. Nur in Taiwan dürfen Liao Yiwus Romane in Originalsprache erscheinen, nachvollziehbar, dass er sich diesem Land verbunden fühlt. Margarete Bause, die Grüne Sprecherin für Menschenrechte, wies dagegen auf den Carlsen-Verlag hin, den das chinesische Generalkonsulat im Vorjahr aufgefordert hatte, das Kinderbuch "Ein Corona-Regenbogen für Anna und Moritz" zu überarbeiten, verärgert über den Satz, das "Virus kommt aus China und hat sich von dort aus auf der ganzen Welt ausgebreitet". Carlsen machte das tatsächlich. "So etwas darf in Europa nicht passieren", sagte Bause und wünschte sich, Deutschland würde sich zum diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele entschließen.

Kcriss Li ist übrigens wie eine Reihe anderer Bürgerjournalisten seit der Verhaftung im Februar 2020 verschwunden. Nur einmal tauchte er im April noch in einem Video auf, voll des Lobs über faire Behandlung durch die Polizei.