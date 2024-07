Von Meredith Haaf

Es kommt erst mal auf den Artikel an: Der Tram, das ist ein altes Wort für einen Holzbalken, das im Alpenraum immer noch gelegentlich gebraucht wird. Aus solchen Balken wurden im europäischen Bergbau simple Schienensysteme gebaut, auf denen Grubenbahnen fahren konnten; als die Technik in den britischen Gruben zum Einsatz kam, nannte man sie „Tramways“. Wie es in der Natur der englischen Sprache liegt, wurde dieser Begriff re-exportiert, überall dorthin, wo urbane Schienennetze auf der Straße entstanden, als erste Elemente einer großen zivilisatorischen Errungenschaft namens öffentlicher Nahverkehr. Die Pferde-Tramway war der Vorläufer dessen, was heute in San Francisco „Streetcar“ heißt, in Wien die „Bim“ gerufen wird, in Berlin die Straßenbahn und in München einfach die Tram ist (in Zürich wiederum ist es das Tram). Vor 148 Jahren fuhr die Tram erstmals in der Stadt, damals zogen Pferde sie über eine zweieinhalb Kilometer lange Strecke vom Promenadeplatz bis zur Maillingerstraße. Knapp 150 Jahre später fahren zwölf Linien auf 85 Kilometern Tramstrecke. Die Stadt plant seit Jahren eine neue Tangente, die durch den Englischen Garten, Münchens größten Park, führen sollte. Der aber gehört dem Freistaat, der seine Zustimmung zu dem Projekt nun verweigert hat.