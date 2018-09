5. September 2018, 18:49 Uhr Leute "Es könnte jetzt mal wieder losgehen"

Direktorin Luitgard Vonbrunn arbeitet seit Montag wieder am Luisengymnasium, begrüßt neue Kollegen, Nachprüfungsschüler oder geht den entstehenden Stundenplan für 78 Lehrer und 692 Schüler durch. Was muss vorbereitet werden? Die SZ stellt eine Woche lang verschiedene Protagonisten der Schule vor

Von Philipp Crone

Die Schritte klingen seltsam in Luitgard Vonbrunns Ohren. Denn sie kann sie hören. Was an einem Wochentag um 11.33 Uhr sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise ist das Gebäude an der Luisenstraße 7 am Hauptbahnhof dann voll besetzt mit 692 Schülern und 78 Lehrern und gerade wäre Pause zwischen der vierten und fünften Stunde, da hört man seine eigene Stimme kaum, von Schritten ganz zu schweigen. Vonbrunn lächelt am Dienstagvormittag, genau eine Woche vor dem Start des neuen Schuljahrs, und sagt: "Es dodelt hier gerade noch ein bisschen." Die 62-Jährige drückt auf Bairisch aus, wie sich das für sie anfühlt, es totelt, es ist also wie ausgestorben. Noch gefällt ihr das ganz gut, schließlich ist derzeit jede Menge vorzubereiten bis zum Start am Dienstagmorgen, 11. September. Vonbrunn läuft durch den Gang des ersten Stocks in ihr Eckbüro.

Den Rechner hat sie am Montag das erste Mal nach ihrem Urlaub hochgefahren, "wir von der Schulleitung sind immer in der ersten Ferienwoche noch und in der letzten Ferienwoche wieder da." Die meisten der zehn neuen Lehrer, die in diesem Schuljahr dazukommen, hat Vonbrunn in der ersten Ferienwoche bereits kennengelernt. "Es ist jetzt von Tag zu Tag mehr Betrieb", sagt die Frau mit dem feinen Lächeln. Es ist eines, das in Jahrzehnten als Lehrkraft geschult wurde, eines, das in Sekundenbruchteilen in eine ernste bis strenge Miene umschlagen kann.

Luitgard Vonbrunn ist seit fünf Jahren Schulleiterin an diesem städtischen Gymnasium. (Foto: Catherina Hess)

Vonbrunn ist seit fünf Jahren Schulleiterin an diesem städtischen Gymnasium. Von 1984 an war sie zunächst 14 Jahre Lehrerin für Ethik und Latein am Louise-Schroeder-Gymnasium, dann am Werner-von-Siemens-Gymnasium, ehe sie 2004 als Stellvertreterin an die Luisenstraße kam und 2013 die Leitung übernahm. Dieses Jahr ist ein besonderes für Vonbrunn und die Schule.

"Wir haben vergleichsweise viele neue Kollegen", ein Satz, den jeder Kultusminister gerne hört, allerdings den Folgesatz eher nicht, "weil wir durch Umsetzungen, Pensionierungen, Beförderungen und auch einigen Langzeiterkrankungen im vergangenen Jahr einige Aushilfen hatten." Zum anderen hat die Schule dieses Jahr fünf Einstiegsklassen, "normalerweise sind es in manchen Jahren drei, in manchen vier." Ausnahmsweise geht das, sagt die Direktorin, aber auf Dauer fehlten dann Kapazitäten, vor allem in der Mensa. Vonbrunn muss mit dafür sorgen, dass ein großes Personal-Puzzle in einen funktionierenden Stundenplan gegossen wird. Dazu kommen Raumbelegungen, die an einer Ganztagsschule wie der Luisenstraße kompliziert sein können, zum Teil ist die Schule für Schüler ja ein prägender "Lebensraum", sagt Vonbrunn.

Noch ist das Treppenhaus leer und es geht ruhig zu. „Es dodelt“, sagt die Schulleiterin. (Foto: Catherina Hess)

Es klopft, eine Stellvertreterin schaut herein, auf dem Gang draußen ist eine Mitarbeiterin damit beschäftigt, Gegenstände in Plastiktüten zu verteilen - Dinge, die Schüler in ihren Spinden vergessen haben. Jede Tüte erhält eine Beschriftung mit Name und Klasse. Wenn die Sachen nach einigen Wochen nicht abgeholt werden, entsorgt die Schule sie. 12.24 Uhr, noch immer ist es still, normalerweise würde jetzt gleich die fünfte Stunde enden.

Am Montag ging es für Vonbrunn los wie bei jedem nach dem Urlaub, mit Mails checken, an diesem Tag gibt es bereits Besprechungen über die sogenannten Verwendungen, also den Einsatz der Lehrer. Jeder einzelne kann Wünsche angeben, über Arbeitszeiten und Klassen, und dann versuchen die Planer, das möglichst gut für alle zu lösen. Gerade für die neuen Lehrer ist es wichtig, einen guten Plan zu erstellen, "man will die ja nicht gleich verbraten". Also achten die Zuständigen darauf, dass etwa Referendare in Klassen kommen, bei denen sie den Stoff vielleicht bereits einmal im Referendariat unterrichtet haben. "Aber natürlich geht es in erster Linie um die Schüler." Die sie hier begleiten. "Das Schöne an dem Beruf ist ja, dass man alle Entwicklungsphasen der Schüler zwischen zehn und 18 Jahren miterlebt." Vom ersten Schultag am kommenden Dienstag, an dem Vonbrunn die 150 Fünftklässler und ihre Eltern begrüßen wird, "da säen wir", bis zur Abi-Feier, "die Ernte".

Bis die Schüler am Dienstag in das Gebäude kommen, ist aber noch viel zu tun. (Foto: Catherina Hess)

Vonbrunn muss Klassenleitungen bestimmen, die regelmäßigen Besprechungen mit den Stellvertretern planen, die große Lehrerkonferenz am Montag vor dem Start koordinieren, in dem Jahr zum Beispiel auch mit den Kollegen, die fünfte und sechste Klassen haben, sprechen. "Es gibt da wieder Änderungen im G8." Einige Schüler kommen zu Nachprüfungen in diesen Tagen, "die begrüße ich auch".

Für die Q11 und Q12 gibt es eigene Vollversammlungen Ende nächster Woche. Ein Drittel dieser letzten Ferienwoche verbringt Vonbrunn mit dem Stundenplan, die allermeiste Zeit ist sie in Gesprächen. "90 Prozent meiner Tätigkeit ist das Reden." Lehrer fragen Projekte an, man ratscht aber natürlich auch mal, und während des Schuljahrs gibt es ohnehin permanent etwas zu besprechen, über und mit Schülern etwa. Und ganz am Ende, da bereitet Vonbrunn dann noch die sechs bis sieben Unterrichtsstunden vor, die sie selbst hält, eine Lateinklasse. Von nächster Woche an wird Luitgard Vonbrunn um 7.20 Uhr in der Schule sein, meist ist sie bis 17 Uhr da. Dazu kommen Abendtermine wie Aufführungen oder Elternabende.

"Eine Ganztagsschule zu machen kann sehr belastend sein", sagt die Direktorin. Aber in einer Großstadt wie München brauche man so ein Angebot, "das ist für die Schüler eine Chance". Der Ganztag, für den das Luisengymnasium Vorreiter war, gilt allerdings nur noch für die fünfte und sechste Klasse, in der siebten ist er am Mittwochnachmittag gelockert und in der achten Klasse wird er nach Bedarf flexibler gehalten. So können Kinder, die lieber früher nach Hause gehen oder vielleicht noch Sport oder Musik machen wollen, das auch tun. Ab der neunten ist der Stundenplan ohnehin auch ohne Ganztag voll.

Vonbrunns Tochter ist Ärztin geworden, sie sagte zur Mutter, dass sie nicht Lehrerin werden wolle, da müsse man so viel arbeiten. Vonbrunn lacht, als sie das erzählt. Sie geht aus dem Büro, über den Gang, man hört ihre Schritte, sie wippt ganz leicht beim Gehen, als sie mit einem Lächeln sagt: "Es könnte jetzt mal wieder losgehen."

Das Wichtigste zum Schulstart in München Es ist eines der am besten gehüteten Geheimnisse der Münchner Schullandschaft: Denn bis einen Tag vor Schulbeginn darf keinesfalls nach außen dringen, wie viele Kinder im kommenden Schuljahr die Schulen in der Stadt besuchen. Warum staatliches Schulamt und städtisches Bildungsreferat aus einer Zahl, die in ein paar Tagen ohnehin veröffentlicht wird, eine Art Staatsgeheimnis machen, kann schlüssig niemand beantworten. Bis zu Schulbeginn stehe eben nicht genau fest, wie viele Kinder tatsächlich erscheinen würden, erklärt eine Sprecherin des Bildungsreferats auf Nachfrage. Die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr laufen hingegen schon auf Hochtouren. Kinder, die neu in die Stadt gezogen sind, müssen noch verteilt werden. Stundenpläne wollen erstellt, neue Lehrer vereidigt werden. Und die letzten Handwerksarbeiten sollen beendet sein, bevor die Schüler anrücken. Davon gibt es viele. Im abgelaufenen Schuljahr besuchten fast 108 000 Kinder und Jugendliche eine allgemeinbildende Schule in München. Die größte Gruppe sind die Grundschüler (39,3 Prozent) vor den Gymnasien (32 Prozent), Realschülern (13 Prozent) und Mittelschülern (11,6 Prozent). Als sicher gilt: Es werden auch im neuen Schuljahr wieder mehr Schüler sein. Die Stadt wächst, was nicht nur an der hohen Geburtenrate, sondern auch am ungebrochenen Zuzug liegt. Das hat im Mai die Anmeldung an den Gymnasien anschaulich gezeigt. 5341 Mädchen und Jungen wollen von September an eine fünfte Klassen an einem der 39 öffentlichen Gymnasien besuchen. Das sind 360 mehr als im Vorjahr (7,2 Prozent). Zum Vergleich: 2017 waren es 29 Schüler mehr als im Jahr davor, vor zwei Jahren 190 mehr und 2015 insgesamt 161 mehr. Der Ansturm, da sind sich die meisten Schulleiter einig, liegt vor allem an der Bevölkerungszunahme in der Stadt. Die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums, das in diesem September offiziell in den fünften und sechsten Klassen startet, dürfte dabei lediglich einen kleinen Effekt haben - die Übertrittsquoten liegen in der Stadt traditionell bei über 50 Prozent und lassen sich kaum noch steigern. Hier zeigt sich auch eine Münchner Besonderheit: Anders als auf dem flachen Land gab es in der bayerischen Landeshauptstadt nie eine breite Front gegen das achtjährige Gymnasium. In ländlichen Gebieten haben Eltern ihre Kinder in den vergangenen Jahren oftmals lieber an der Realschule angemeldet, weil sie den Nachmittagsunterricht am Gymnasium scheuten. Zu lange müssten die Schüler nach Schulende auf den Bus warten und zu spät seien sie dann daheim. Das passiert in München nicht. Die meisten Schüler gehen zu Fuß, fahren mit dem Rad oder nutzen öffentliche Verkehrsmittel. Und Schulstunden am Nachmittag sind in vielen Familien nicht verpönt, sondern sogar mehr als willkommen. Wenn die Eltern berufstätig sind, brauchen sie dringend eine Betreuung für ihre Kinder. Fast 90 Prozent der Väter und Mütter von Grundschülern wünschen sich eine ganztägige Betreuung, die Hälfte davon bis mindestens 17 Uhr. Auch diese hohen Werte stellen eine Münchner Besonderheit dar. Melanie Staudinger

