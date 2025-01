Interview von Sabine Buchwald

René Birkner, 69, ist einer der letzten Maler Deutschlands, die großformatige Filmplakate malen. Er wurde in Venezuela geboren, hat zwölf Jahre in Madrid gelebt und an der Münchner Kunstakademie studiert. Seit den Achtzigerjahren gestaltet er anhand von Fotos Filmplakate für die Münchner Kinos. Nach und nach aber wurden seine Aufträge immer weniger. Mit dem Kino am Sendlinger Tor, in dem am 15. Januar für immer die Lichter ausgingen, hat er einen beständigen Kunden verloren.