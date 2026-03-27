Was so ein „Tatort“ mit einem anstellen kann, erlebt der Berichterstatter keine zwei Minuten nach dem Abspann, in der Herren-Toilette. Nach getaner Tat öffnet er die Klotür – und vor ihm steht der Bösewicht von gerade eben, mit genau demselben unheimlichen Blick, so von unten hoch. Spontan-Gänsehaut von oben bis unten. Unermordet schafft man es bis zum Händewaschen und hoch ins Erdgeschoss, zu den Häppchen und kühlen Getränken. Ein Schnaps wäre jetzt gut, auf den Schreck.