Klimaaktivisten der "Letzten Generation" blockieren seit etwa acht Uhr morgens die Anschlussstelle der A 96 zum Mittleren Ring in Fahrtrichtung Nord zur Donnersbergerbrücke, wie die Polizei mitteilt.

Die "Letzte Generation" will mit ihren Aktionen auf die aus ihrer Sicht ungenügende Klimapolitik der Bundesregierung protestieren. Zuletzt hatten sechs von ihnen am Montag vor einer Woche die Frauenstraße am Viktualienmarkt in der Innenstadt lahmgelegt.

