Fünf Aktivistinnen und Aktivisten der „Letzten Generation“ haben am Freitagnachmittag die Frauenstraße am Münchner Viktualienmarkt blockiert. In stilisierter Sträflingskleidung wollten sie gegen die ihrer Meinung nach unverhältnismäßig hohe Haftstrafe für einen schwäbischen Mitstreiter protestieren. Die Münchner Polizei musste eingreifen, um die Blockade aufzulösen – aber auch um die Protestierenden vor gewaltsamen Übergriffen wütender Autofahrer zu schützen.