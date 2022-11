Berlin am vergangenen Dienstag: Eine Aktivistin der "Letzten Generation" namens Eika blockiert die Kreuzung Prenzlauer Allee/Danziger Straße. Sie hält ein Foto in der Hand von Miriam Meyer, die in München in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim in Präventionshaft sitzt.

(Foto: Pic One/ddp/PIC ONE/Stefan Müller)