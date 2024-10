Jede Woche laufen in den deutschen Kinos neue Dokumentarfilme an, leider erreichen nur die wenigsten von ihnen ein größeres Publikum. Unterstützung schadet also nicht: Das dachte sich wohl auch die Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm (AG DOK) und startete vor fünf Jahren die Initiative „Lets-Dok“. Seitdem finden jedes Jahr im Herbst sogenannte Aktionstage statt, mit Filmvorstellungen und Gesprächen, mitunter auch an ungewöhnlichen Orten. Bayern ist vom 6. bis 12. Oktober an der Reihe, es wird rund 60 Veranstaltungen geben, in Augsburg, Bamberg, Nürnberg, Landshut oder Garmisch-Partenkirchen.