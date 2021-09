Von Antje Weber

Wie geht man damit um, wenn alles anders läuft als geplant? Daniela Kriens neuer Roman "Der Brand" beginnt damit, dass ein Ferienhaus in Oberbayern abbrennt. Das Ehepaar Rahel und Peter hatte in langen Pandemie-Monaten auf diesen Urlaub hingefiebert, jetzt müssen beide ihre Pläne drastisch ändern - und das in einer Zeit, in der auch ihre Ehe einem Scheiterhaufen zu ähneln scheint.

Wie sich die Veränderungen bei Krien auf die Beziehung und das Buch auswirken, lässt man sich am Freitag, 24. September, am besten von der Bestsellerautorin im Literaturhaus erzählen und in Auszügen vorlesen. Wie hingegen das Literaturhaus selbst mit den Herausforderungen des zweiten pandemischen Herbstes umgeht, sei verraten: In diesen Wochen fackelt das Team um Tanja Graf am Salvatorplatz geradezu ein Feuerwerk - um in der Metaphorik zu bleiben - an spannenden, prominenten, unterschiedlichsten Veranstaltungen ab. Sie sind in dichter Taktung im noch nicht voll bestuhlten Saal unter Einhaltung der 3G-Regeln zu besuchen und alternativ fast immer auch als Stream zu buchen.

Hier ein Blick auf einige Höhepunkte des Programms dieser Tage, das in den nächsten Wochen in gleicher Qualität fortgeführt wird: Vor Krien wird am Donnerstag, 23. September, eine "Litauische Literaturnacht" mit Lesungen und Jazz den Fokus auf das Land im Nordosten richten. Am Montag, 27. September, stellt der Münchner Schriftsteller Fridolin Schley seinen Roman "Die Verteidigung" vor. Er hat sich darin einem psychologisch und historisch interessanten Aspekt der deutschen Nachkriegsgeschichte gewidmet: Er beleuchtet die Rolle, die der spätere Bundespräsident Richard von Weizsäcker 1947 bei den Nürnberger Prozessen spielte - als Verteidiger seines dort angeklagten Vaters Ernst von Weizsäcker. Am Dienstag, 28. September, ist Booker-Preisträger Douglas Stuart zu Gast, der in seinem Roman "Shuggie Bain" seine harte Kindheit in Glasgow in den Achtzigerjahren verarbeitet. Berührend führt er am Beispiel seiner Mutter vor, was es bedeutet, wenn Armut überdies von Alkohol getränkt wird. Am Mittwoch, 29. September, schließlich spricht Eva Menasse mit Uwe Timm über ihren neuen Roman "Dunkelblum" - und letztlich darüber, wie eine Gesellschaft auf Veränderungen, auf Herausforderungen reagiert.

Lesungen von Daniela Krien, Fridolin Schley, Douglas Stuart, Eva Menasse u.a., Literaturhaus, Salvatorplatz 1, Infos zu Terminen, Saal- und Streamtickets: literaturhaus-muenchen.de