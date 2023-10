"Die Frau mit dem Koffer" - so bezeichnet sich Oksana Sabuschko in einem Essay, die ukrainische Schriftstellerin schrieb ihn im vergangenen Jahr, nachdem der Beginn des russischen Angriffskriegs sie während einer Lesereise in Polen überrascht hatte. Seitdem ist Sabuschko eine unruhig Reisende; am 24. Oktober wird die streitbare Intellektuelle erneut in München Station machen, dem Titel ihres aktuellen Werkes entsprechend: "Die längste Buchtour".