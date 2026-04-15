Ihre Liebe ist frisch und gierig, doch das ist nur der Anfang. Bald schon gehen Toxi und Herzchen durch eine Hölle aus Streit und Trennungen, sie hält ihn für eine Nervensäge und einen Paranoiker, er hält sie für mittelgradig gestört, weil schon ihre Eltern komplett geisteskrank gewesen seien.

„Ich hatte nicht gewusst, wie sehr man sich an Terror gewöhnen kann und wie sehr man ihn sogar lieb gewinnt“ – das ist der Sound, in dem die Münchner Schriftstellerin Dana von Suffrin in ihrem neuen Roman „Toxibaby“ um die Liebe und angrenzende Vorhöllen kreist. Angereichert ist er mit Splittern eines Künstlerlebens zwischen Ruhm und ernüchternder Realität – und, wie stets bei Suffrin, mit Einblicken in die Gefühlswelt einer Jüdin, die bereits in der Grundschule als Außenseiterin definiert wurde. Was der Ich-Erzählerin in all diesen Fällen hilft: Sarkasmus.

Dana von Suffrin wird am 29. April bei Literatur Moths lesen, wenig später, am 7. Mai, kann man sie mit Philipp Lenhard und Gast Kolja Podkowik von der Antilopen Gang im Literaturhaus beim Jüdischen Buchclub erleben. Nach der Lektüre ihres neuen Romans lässt sich jedenfalls feststellen: Wenn es nicht einmal zwei Menschen gelingt, aus ihrer Zuneigung ein festes Fundament für ein langfristiges Zusammenleben zu zimmern, wie soll dann größeren Gruppen, ja Staaten der Frieden gelingen?

Auf diese Frage sucht ein Podium am 29. April im NS-Dokuzentrum Antworten. Die Journalistin Özge Inan, die Friedensforscherin Susanne Buckley-Zistel und die Münchner Autorin Joana Osman diskutieren über Frieden als Praxis. Auch Osman ist in jenen Tagen übrigens mehrfach öffentlich zu erleben: Am 26. April stellt sie im Marstall-Theater einen neuen Coming-of-Age-Roman vor, „Wenn wir vom Fliegen träumen“.

Im Rahmen einer „Woche der Meinungsfreiheit“, die hoffentlich ebenfalls den Frieden befördert, lässt sich weiterdiskutieren: Meinung, Macht & Manipulation ist der Titel einer Podiumsdiskussion im Literaturhaus, besetzt mit der Historikerin Ruth Hoffmann, dem Bestsellerautor Hasnain Kazim und der Journalistin Sally Lisa Starken (5. Mai). Um die Freiheit der eigenen Meinung, aber auch andere Aspekte der Freiheit geht es bereits zuvor beim Literaturfest München, das vom 21. bis 30. April ein abwechslungsreiches Programm bietet.

Programm 2026 : Was das Literaturfest München bietet „Freiheit!“ ist das Motto des Literaturfests München. Lesungen und Diskussionen sowie Konzerte oder Comic-Workshops sollen die Möglichkeiten der Kunst ausloten. Auch eine „Münchner Schiene“ nimmt sich allerlei Freiheiten. Ein Überblick. Von Antje Weber ...

Danach geht es im Mai gleich fulminant weiter: Der US-amerikanische Bestsellerautor Percival Everett wird am 4. Mai im Literaturhaus vermutlich unter anderem darlegen, dass in den USA niemals Frieden herrschen wird, solange Rassismus allgegenwärtig bleibt. Und Shelly Kupferberg wird zwei Tage später dort zeigen, wie Widerstand aussehen kann und welchen Preis er oft fordert: Anhand ihres neuen Romans „Stunden wie Tage“, der von zwei Frauen der Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“ während des „Dritten Reichs“ handelt.

Dass der furchtbar hohe Preis der Verlust des eigenen Lebens sein kann, hat auch das Schicksal der Münchner Studentin Sophie Scholl hinreichend belegt. Erstmals nun lassen sich alle von ihr überlieferten Tagebücher in durchgehender Form lesen, herausgegeben von Regina Reisch für den Allitera Verlag, am 7. Mai stellt sie das Werk in der Juristischen Bibliothek im Rathaus vor. Und wer dazu wissen will, welche Opfer die Euthanasie-Verbrechen der Nazis forderten, der kann sich am 8. Mai im Kleinen Theater Haar von Christoph Poschenrieder vom Schicksal seiner Großtante erzählen lassen: „Fräulein Hedwig“.

Christoph Poschenrieders Roman über „Euthanasie“-Verbrechen : Wie die Großtante ermordet wurde Christoph Poschenrieder erinnert im beeindruckenden Roman „Fräulein Hedwig“ an das Schicksal seiner eigenen Verwandten, die während der NS-Zeit in der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar umgebracht wurde. Von Antje Weber ...

In jenen Tagen jährt sich auch die Verbrennung unliebsamer Bücher durch die Nationalsozialisten zum 93. Mal. Wie es schon gute Tradition zum unguten Jahrestag ist, wird der Künstler Wolfram Kastner mit Martin Mohr am 10. Mai einen Brandfleck in den Rasen auf dem Königsplatz brennen, auf dass „kein Gras über die Geschichte wächst“. Anschließend werden bei München liest – aus verbrannten Büchern den ganzen Tag über interessierte Münchner Bürgerinnen und Bürger (Anmeldung unter Telefon 0170/7731717) aus den Werken verfemter Autorinnen und Autoren von Irmgard Keun bis Stefan Zweig lesen.

Kein Ende der Termine zum Thema: Zu empfehlen ist etwa die Lesung von Norbert Gstrein im NS-Dokuzentrum am 13. Mai; ein Jahrhundert Gewaltgeschichte beleuchtet sein neuer Roman „Im ersten Licht“. Am selben Abend bekommt er Konkurrenz durch eine herausragende Preisverleihung im Literaturhaus: Die New Yorker Historikerin Dagmar Herzog erhält dort den Günther-Anders-Preis für kritisches Denken, für ihr Buch „Der neue faschistische Körper“.

Und noch ein weiterer Preis lohnt jede Aufmerksamkeit: In den Kammerspielen wird wie in den Vorjahren der Literaturpreis der deutschen Wirtschaft vergeben. Direkt vor der Entscheidung stellen sich am 7. Mai die Shortlist-Autoren Nina Bußmann, Marius Goldhorn und Ozan Zakariya Keskinkılıç dort vor. Und liest man etwa die Jurybegründung für Nina Bußmanns Roman „Drei Wochen im August“, dann stößt man schnell auf Stichworte wie Gesellschaft in Gefahr, Verheerung der Figuren, „Fegefeuer von innen oder von außen“. Klingt mal wieder nach Höllenkreisen – und ziemlich toxisch.