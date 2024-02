Was läuft in der Literatur?

Von Antje Weber

"Schau, das Leben ist so bunt", schrieb einst Selma Merbaum, und: "Warum brüllen die Kanonen? Warum stirbt das Leben für glitzernde Kronen?" Was sie nicht fassen konnte, brachte sie um: Die jüdische Autorin aus Czernowitz starb 1942 als 18-jährige NS-Zwangsarbeiterin im Straßenbau. Spätestens wenn man ein Mal gehört hat, wie Nora Gomringer ihre Gedichte performt, wird man den Namen nie wieder vergessen, und so sei dringend empfohlen, noch schnell einen Platz für den 5. Februar im Lyrik Kabinett zu reservieren. Merbaum wäre an diesem Tag 100 Jahre alt geworden.