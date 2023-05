Eine Lesung mit der Autorin Selma Wels im Zirka im Kreativquartier will sich in einer brisanten Debatte einmischen.

Es ist eine Frage, für die es gewisse Privilegien braucht, um sie ignorieren zu können: Was bedeutet Deutschsein? Wer ist gemeint, wenn von einem kollektiven Wir gesprochen wird? Auf behutsame Weise nähert sich die Autorin Selma Wels mit ihrem neuen Buch "Anders bleiben. Briefe der Hoffnung in verhärteten Zeiten" genau diesen Themen. Einfache Antworten gibt es nicht, stattdessen lässt die Schriftstellerin ihre Gastautoren in 21 Briefen in einen literarischen Dialog miteinander treten.

Am 4. Mai kommt Wels in den noch relativ neuen Veranstaltungsort Zirka im Kreativquartier, um aus ihrem Buch zu lesen und mit der Autorin Marija Latković und der Schauspielerin Zeynep Bozbay zu diskutieren. Musikalisch begleitet wird die Lesung von Hip-Hop und Afrohouse-Beats des DJ-Kollektivs "Trapwithsoul & Chadee".

"Anders bleiben. Briefe der Hoffnung in verhärteten Zeiten", Donnerstag, 4. Mai, 19.30 Uhr, Zirka, Dachauer Straße 110c