Wie etwas klingt, riecht oder aussieht, lässt sich in einem Roman nachlesen, aber nicht wirklich erleben. Bei der Lesereihe "Sense of Place" von Hana Hadas und Veronika Siska ist das anders, denn diese findet in den "natürlichen Lebensräumen" der eingeladenen tschechischen Autorinnen statt. Bei Anna Bolavá am 24. Juni ist das der historische Kriechbaumhof in Haidhausen, bei Hana Lehečková am 9. Juli um 15 Uhr das Sozialpsychiatrische Zentrum des Paritätischen.

Sense of Place: Anna Bolavá, Sa., 24. Juni, 19.30 Uhr, Kriechbaumhof, Preysingstraße 71, Anmeldung unter ccmunich@czech.cz