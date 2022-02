Sind Religionen wirklich so unterschiedlich? Geht es nicht immer um den Tod, die Liebe, die Unendlichkeit um uns herum und den Glauben an Gott selbst? In seinem neuen Buch "Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen" (Hanser Verlag) lässt der Schriftsteller Navid Kermani im Vater-Tochter-Gespräch eine Unterhaltung über Religion aufleben. Nicht nur über die Religion des Vaters, den Islam, sondern über das, was alle Gläubigen eint - wozu auch Ratlosigkeit gehört. Am 3. März liest der in Köln lebende Bestsellerautor und Friedenspreisträger im Schauspielhaus der Münchner Kammerspiele aus seinem Buch, das sich nicht nur an Erwachsene, sondern gezielt auch an Jugendliche richtet. Musikalisch begleitet wird die Lesung von der Pianistin Pi-hsien Chen und dem Komponisten Manos Tsangaris.

Navid Kermani, Lesung am Donnerstag, 3. März, 20 Uhr, Münchner Kammerspiele, Maximilianstraße 26, Tickets unter www.muenchner-kammerspiele.de