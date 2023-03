Für Hooligans scheint Gewalt ein Teil ihrer Lebensphilosophie zu sein. Der Autor Ralph Hammerthaler hat sich dieser in seinem neuesten Buch "Kurzer Roman über Hooligan Til" angenommen. Am Donnerstag und Freitag, 9. und 10. März, liest er aus seiner Geschichte über einen Protagonisten, dessen Leben um den Job in der mittleren Führungsebene eines Logistikunternehmens, das Türstehen an der Diskothek, seine Freundin und den Fußball kreist.

Der Berliner Schriftsteller beschreibt weder beschönigend noch verdammend, wie Til seine Leidenschaft zum Fußball zwischen der Arbeit als Jugendtrainer und brutalen Randalen auslebt. Dabei wird sich zeigen, dass Til - Machertyp, breitschultrig und muskulös - nicht unverwundbar ist. Die Lesungen finden in der Buchhandlung CoLibris und dem Schienenbus "Minna Thiel" des Kulturprojekts Bahnwärter Thiel statt.

"Kurzer Roman über Hooligan Til", Do., 9. März, 20 Uhr, 9 Euro Eintritt, Buchhandlung CoLibris, Leonrodstraße 19 und Fr., 10. März, 20 Uhr, Eintritt frei, Minna Thiel, Bernd-Eichinger-Platz 1