Von Sabine Reithmaier

Laura Bacio Terracina ist zweifelsfrei zornig. "Ich will sprechen, doch die Stimme stockt vor Wut, / denn ich kämpfe allein für unser Geschlecht. / Schon länger spornen mich Begehren und Glut / zur Rache, doch sie ist mir nicht so recht / gestattet gegen jene, die, dumm aufs Blut, / nur allzu oft über Frauen schlecht sprechen", schreibt die mit Abstand auflagenstärkste Dichterin ihrer Zeit in den "Discorsi" an die "Feinde der Frauen".