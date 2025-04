Sarajevo, zehn Jahre nach dem Bosnienkrieg. Artur kommt vom Einkaufen, raucht Ronhill Lights, Summer Edition. In der Hand die weiße Zigarettenschachtel mit dem silbernen Bullauge, durch das Himmel und Meer zu sehen sind. Das passt, denkt er – lange war er nicht mehr so entspannt. Dann der Autounfall. Er stirbt.

So beginnt der Roman „Der Himmel ist so laut“ von Andrej Murašov. Zurück bleibt Nejla, eine bosnische Künstlerin, die in Artur ihre große Liebe fand. Halt findet sie bei ihren Freunden Kazim, Dilek und Bobby – sie alle sind jung, leben zwischen Bielefeld und Berlin, haben ihre eigenen Herausforderungen. Es geht um Freundschaft, um soziale Brüche und Identitätssuche, und um das Aufwachsen in einer Welt, in der Herkunft oft über Chancen entscheidet. Murašov erzählt von jenen, die zwischen den Kulturen stehen – und von dem, was sie trotz allem zusammenhält.

„Ich besauf mich, heule, liege allein auf meinem Bett und starre an die Decke“, schreibt Nejla in einem Brief an Kazim, als dieser für vier Wochen im Jugendarrest ist. Gemeinsam nehmen sie sich vor, die letzte Rap-EP, die Kazim und Artur vor dessen Tod unter ihrem Künstlernamen „AK602“ aufgenommen haben, fertigzustellen und zu veröffentlichen.

Dilek hingegen ist überglücklich, als sie als erste in ihrer türkischen Familie einen Studienplatz erhält. Doch schnell merkt sie, dass ihr Weg als weniger privilegierte Person mit größeren Hürden verbunden ist. Gleichzeitig gerät ihre Beziehung zu Bobby, der mit Eifersucht und Orientierungslosigkeit kämpft, immer mehr ins Wanken.

Der Roman ist der Nachfolger von Murašovs Debüt „Alles Gold“, das 2022 erschien. Geboren 1983 in Bielefeld, wuchs der Autor in einem multikulturellen Umfeld mit slowenisch-russischem und deutschem Familienhintergrund auf. „Ich wollte von all diesen Menschen erzählen“, sagt er. In seinem neuen Werk schreibt er über einige derjenigen, die in den Neunzigerjahren nach Deutschland kamen: Deutschrussinnen und -russen, jesidische Kurdinnen und Kurden sowie Bosnierinnen und Bosnier.

Als „Partizan“ ist er seit Jahren aktiv als Rapper und Produzent

Am Mittwoch, 2. April, stellt Murašov seinen Roman im Import Export in München vor – der Stadt, in der er lange lebte und studierte. Als promovierter Hip-Hop-Scholar vereint er dabei zwei große Leidenschaften: das Schreiben und die Musik. Unter dem Namen „Partizan“ ist er seit Jahren als Rapper und Produzent aktiv. Es nervt ihn, dass „Rap in der Literaturszene oft nicht den Stellenwert bekommt, den diese Kunstform verdient – zumindest in Deutschland“. In direkter Verbindung zum Roman nahm er die EP „Lost Tapes“ auf – Songs, die Kazim und Nejla im Buch produzieren, und die er bei der Buchpremiere live performen wird.

Murašov schreibt ehrlich, ungeschönt und manchmal vulgär – und dabei stets mit tiefer Empathie für seine Figuren. Er erzählt von der Härte sozialer Ungleichheit, einem Bildungssystem, das nicht allen die gleichen Chancen bietet, von Klassismus und Polizeigewalt.

Es ist ein Roman über den Umgang mit dem Tod in jungen Jahren und über die zarte, oft brüchige Kraft der Freundschaft. Denn hinter den Problemen, mit denen die vier Freunde in „Der Himmel ist so laut“ kämpfen, steckt immer auch etwas Größeres, wie Murašov betont: das Miteinander und der Zusammenhalt – das, was trotz allem bleibt.

Andrej Murašov: „Der Himmel ist so laut“, Katapult Verlag, 288 Seiten. Buchvorstellung: Mittwoch, 2. April, Import Export, 20 Uhr. Tickets unter https://import-export.cc/event/buchpremiere-der-himmel-ist-so-laut-von-andrej-murasov/