Eine gute Geschichte muss nicht nur lesbar sein, sondern auch wohlklingen und gut schmecken. Davon zumindest geht der Kulturveranstalter Otger Holleschek aus, wenn er am 18. März in das Restaurant Fräulein Wagner einlädt. Serviert werden vier noch unveröffentlichte Kurzgeschichten, gelesen von der Schauspielerin Mascha Müller. Das "Duo Fortezza", das sich aus dem Komponisten und Akkordeonspieler Enrique Ugarte und dem Saxofonisten Koryun Asatryan zusammensetzt, stimmt die Gäste vorab auf jeden Text musikalisch ein. Die kulinarische Interpretation übernimmt der Chefkoch Gideon Huth, der dem frühlingshaften Motto des Abends mit vier regional und saisonal zubereiteten Gängen gerecht werden will. Karten für die Veranstaltung sind online erhältlich, der Preis pro Person liegt bei 79 Euro.

Menülesung "Frühling", Samstag, 18. März, 19 Uhr, Fräulein Wagner, Am Bavariapark 16, Karten und Infos unter www.zuendeln.de