Von Antje Weber

"Schon dagewesen? Selber gesehen?" Mit dieser rationalen Frage wurde in der Familie von Olga Tokarczuk alles Schwärmerische abgetan, nicht nur die Erforschung des Weltalls. In ihrem Essay "Das Land Metaxy" beschreibt die Literaturnobelpreisträgerin, dass ein starres Beharren auf dem Realistischen, dem Wörtlichen jedoch auch das Denken begrenzt und "Intoleranz gegenüber Uneindeutigem" befördert.

Der Essay Tokarczuks war in der Spielplanankündigung der Münchner Kammerspiele als Vorabdruck aus ihrem neuen Essayband "Übungen im Fremdsein" (Kampa) zu lesen. Nun kommt die Schriftstellerin selbst in die Kammerspiele; sie wird dort mit Olga Mannheimer sprechen, Wiebke Puls wird aus ihrem Werk lesen. Sicher wird es dabei immer wieder um die Probleme von Dogmatismus und Fundamentalismus gehen, mit denen Tokarczuk auch in ihrer Heimat Polen konfrontiert wird. Und nicht zuletzt, so schreibt sie, führe ein allzu tatsachenbegrenztes Denken auch zur Unfähigkeit, Metaphern zu verstehen - "gefolgt von einem Verlust des Sinns für Humor".

Olga Tokarczuk, Do., 30. Sept., 20 Uhr, Kammerspiele, Maximilianstr. 26-28, Telefon: 233 966 00