Schwangere Bäuche, Geschlechtsänderungen im Eiskunstlauf und eine Liebesbeziehung zwischen Maschine und Wissenschaftlerin. Die 18. Ausgabe der Lesereihe LIX präsentiert drei literarische Werke, die sich auf ganz unterschiedliche Weise mit dem Körper auseinandersetzen.

In "Melek + Ich" erzählt Lina Ehrentraut von einer Wissenschaftlerin, die ihr Bewusstsein in eine Maschine pflanzt. In Anna Jobs noch unveröffentlichten und von Corinna Pourian illustrierten Bilderbüchern für Erwachsene stellt sich eine junge Frau ihren Ängsten. Und Senka stellt ein Romanprojekt vor über den in einer litauisch-russischen Familie aufgewachsenen Eiskunstläufer Jannis, einen Transmann. Jede Lesung wird von einem Kurzgespräch begleitet. Die Reihe präsentiert seit 2019 zeitgenössische, avantgardistische, vollendete wie unvollendete Literatur.

"Lix - Lesung zu Körper und Körperlichkeit", Mi., 5. 4., 20 Uhr, Theater HochX, Entenbachstraße 37