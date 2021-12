Sunnyi Melles und Leonille Wittgenstein tauchen in der Bayerischen Akademie der Künste in das Leben und Denken des Nobelpreisträgers Isaac Bashevis Singer ein.

Auf eine Reise in die Welt des Isaac Bashevis Singer begeben sich die Schauspielerin Sunnyi Melles und Leonille Wittgenstein in einer Collage aus Text- und Bilddokumenten. Der Literaturnobelpreisträger war Chronist einer untergegangenen Welt, des jüdischen Shtetl im Osten Europas. 1902 in Polen als Sohn eines Rabbiners geboren, floh er 1935 nach Amerika und wurde Redakteur einer jiddischen Tageszeitung. Er schrieb "Der Golem", aber auch Vorlagen für Verfilmungen wie "Enemies" und "Yentl" mit Barbra Streisand. "Die Wahrheit ist, dass es keine Wahrheit gibt", dieses Zitat war Ausdruck seiner lebenslangen Suche nach dem Kern der menschlichen Existenz. Constantin Wittgenstein produzierte die Musik und den Sound für die Inszenierung in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste und wird beides live einspielen. Regie führt Alexander Wiegold.

Lesereise zu Isaac Bashevis Singer, Montag, 13. Dezember, 19 Uhr, Bayerische Akademie der Schönen Künste, Max-Joseph-Platz 3 (Eintritt mit 2-G-plus). Der Abend wird live im Internet übertragen unter https://vimeo.com/event/1630245.