Mit Widerständen kannten sie sich aus, die beiden deutschen Flugpionierinnen, die zu Anfang des letzten Jahrhunderts die männliche Lufthoheit durchbrachen: Die eine, Marga von Etzdorf, war zwar die erste deutsche Pilotin überhaupt, die für die Lufthansa Langstrecken flog, nach Tokio beispielsweise, da war sie kaum 24 Jahre alt. Man nannte sie die "einsame Fliegerin", trotzdem sprach sie in ihrem Reisetagebuch immer von "wir" - denn ihre knallgelb lackierte, einmotorige Junkers "Kiek in die Welt" war immer dabei.

"Aber sie musste ihre Identität als Frau verbergen, wenn sie als Co-Pilot der Lufthansa Vertrauen erwecken wollte. Sie sprach entweder gar nicht oder tiefer, damit die Menschen, die ihr auf dem Weg zum Flugzeug begegneten, annahmen, es handele sich bei ihr um einen Mann", sagt Maja Das Gupta. Die derzeit wegen Projekten zwischen München und Berlin pendelnde Autorin hat das 2012 in Bonn uraufgeführte Drama "Nur fliegend" geschrieben, das am Weltfrauentag, dem 8. März, im Pathos seine Münchner Erstaufführung erlebt, gelesen von den Schauspielerinnen Eli Wasserscheid und Sarah Dorsel.

Detailansicht öffnen Meisterin der Lüfte: Die erste deutsche Langstrecken-Fliegerin Marga von Etzdorf vor ihrer Maschine am Neujahrstag 1931. (Foto: Scherl/SZ Photo)

Die andere Frau in ihrem Stück ist Melli Beese, "die zu Anfang ihrer Fliegerkarriere die Erfahrung machte, dass männliche Fluglehrer sich weigerten, Frauen als Pilotinnen auszubilden", sagt die Autorin. Trotzdem sei es ihr gelungen, als erste Frau in Deutschland den Flugschein zu machen, 1912 sogar eine eigene Flugschule und später noch eine Flugzeugfabrik in Berlin zu eröffnen. Doch als die technisch versierte Beese, die als gelernte Bildhauerin jede Maschine auch als Kunstwerk begriff, einen französischen Piloten und Flugzeugkonstrukteur ehelichte und die französische Staatsbürgerschaft annahm, wurde ihr im Ersten Weltkrieg als "Ausländerin" die Lizenz für die Flugschule entzogen. Nach dem Krieg war sie finanziell ruiniert, wollte erneut eine Flugschule eröffnen, empfand es als demütigend, sich noch einmal dieser Prüfung unterziehen zu müssen. Als sie 1925 vor den Augen ihrer angehenden Schüler eine Bruchlandung baut, bleibt sie zwar unverletzt, doch sie kann den Fehler, der die Hoffnung auf die Erneuerung ihrer Lizenz zunichte macht, nicht verwinden. "Kurze Zeit später schoss sie sich eine Kugel durch den Kopf", sagt Das Gupta. Die Worte "Fliegen ist notwendig. Leben nicht" hinterließ die 39-jährige Flugpionierin auf einem Zettel.

Auch Marga von Etzdorf begeht Suizid, nach einer Sturzlandung im syrischen Aleppo. "Sie machte einen großen Anfängerfehler, landete mit dem Wind, nicht gegen den Wind", sagt die Autorin. Der Wind trug sie über die Landebahn hinaus, doch Marga von Etzdorf konnte die Fliegerkabine unverletzt verlassen. Aber nach Australien, wohin sie eigentlich hatte fliegen wollen, kommt sie nicht mehr. 1933, im Alter von nur 25 Jahren, erschießt sie sich. "Motiv völlig unklar" meldet der deutsche Konsul später.

Detailansicht öffnen Melli Beese im Jahr 1914 war die erste Frau in Deutschland, die die Prüfung zum Pilotenschein ablegte. (Foto: Scherl/SZ-Photo)

Trotz intensiver Recherchen, diverser Original-Zitate und biografischer Zeugnisse habe sie kein Biopic oder Dokudrama geschrieben, betont die Autorin. Sondern eine literarische Hommage an zwei sehr unterschiedliche Frauen. Ihr Text sei schon allein deshalb fiktiv, weil er zwei Flugpionierinnen miteinander in Dialog treten lässt, "die sich in Wahrheit nie begegnet sind", stellt Das Gupta fest. Doch wo liegt die Verbindung zwischen den beiden? "Ganz klar ihre Obsession, mit der sie ihren Traum vom Fliegen verwirklichten, ihre Kompromisslosigkeit", sagt Maja Das Gupta. Ohne diese Leidenschaft hätten sie in ihrem jeweiligen historischen Umfeld niemals Pilotinnen werden können. Und sie wären ohne diese Kompromisslosigkeit nicht in den Freitod gegangen. "Marga von Etzdorf war einem geheimen Bericht des Auswärtigen Amtes zufolge anscheinend auch in Waffenschieberei für die deutsche Rüstungsindustrie verwickelt, vor allem wohl, um sich das Fliegen zu finanzieren. Und Melli Beese soll nach vielen Knochenbrüchen morphiumabhängig geworden sein, Depressionen gehabt haben", gibt Das Gupta zu bedenken. Hat sie selbst Flugerfahrungen? Das nicht, sagt Maja Das Gupta. Deshalb habe sie zunächst über einem zum geflügelten Wort gewordenen Zitat von Melli Beese gegrübelt: "Man müsse mit dem Hintern fliegen". Bis sie im Zuge ihrer Recherche auf einem kleinen Flugplatz in einer Cessna mitfliegen konnte. "Da wird man auf seinem Sitz tatsächlich so durchgeschüttelt und gerüttelt, dass ich auf einmal verstand, was sie mit diesem Satz gemeint haben musste", sagt Das Gupta und lacht. Das Zitat hat sie daraufhin in ihr Drama eingearbeitet, gesprochen wird es im Pathos von Eli Wasserscheid als Melli Beese.

Nur fliegend, szenische Lesung, Sonntag, 8. März, 18 Uhr, Pathos, Dachauer Str. 110d